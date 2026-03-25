Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que tiene paraplejia irreversible y recibirá la eutanasia

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Se considera irreversible cuando el daño medular es completo y no existen tratamientos capaces de recuperar la función perdida, por lo que la persona requiere asistencia permanente y el cuadro no presenta posibilidades de mejoría.

Cómo llegó Castillo Ramos a tener paraplejia irreversible

Castillo Ramos había sufrido una agresión sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso en un intento de quitarse la vida. Como consecuencia del impacto, sufrió una lesión medular completa que le provocó paraplejia y dolores neuropáticos intensos que, según informó el medio El Mundo, afectaban severamente su calidad de vida.

El pedido de eutanasia

Tras ese diagnóstico, inició el trámite para acceder a la eutanasia. En una primera instancia, su solicitud fue aprobada por los equipos médicos y luego recibió el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que concluyó que cumplía con los requisitos legales.

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La batalla legal contra su padre

Sin embargo, su padre, con el apoyo de la Abogados Cristianos, presentó distintos recursos para frenar el procedimiento. Esa oposición dio lugar a una sucesión de resoluciones judiciales que demoraron la aplicación de la eutanasia durante 20 meses.

Finalmente, la Justicia catalana avaló la decisión de la joven y el Tribunal Supremo de España confirmó que tenía derecho a acceder al procedimiento, al considerar que la negativa del padre no podía impedirlo.

Más tarde, el Tribunal Constitucional de España rechazó el último recurso presentado por la familia al no advertir vulneración de derechos fundamentales, lo que dejó sin margen nuevas apelaciones internas.

El caso llegó luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para suspender el procedimiento. Esa petición también fue rechazada en marzo de 2026, lo que despejó definitivamente el camino para que la joven acceda a la eutanasia.