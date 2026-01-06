En vivo Radio La Red
Nicolás Maduro se declaró inocente y se defendió, pero el juez lo frenó: cuándo vuelve a declarar

El líder bolivariano cumplió con su primera presentación ante la justicia de Nueva York, que lo acusa de narcotraficante, terrorista y contrabandista de armas.

Maduro se declaró como "presidente de Venezuela " y un prisionero político. (Foro Reuters)

"Soy el presidente de Venezuela, soy un hombre decente y soy un preso político". Fueron las declaraciones más importantes de Nicolás Maduro en la primera audiencia por los cargos de narcotráfico y terrorismo. Capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el fin de semana, compareció por primera vez ante un juez federal en Manhattan, Nueva York, el lunes 5 de enero. Realizó una declaración de tipo política que obligó al juez a frenarlo en seco. "Ya llegará el tiempo para esas declaraciones", le dijo.

Para llevar a Maduro hasta el juzgado hubo que montar un operativo especial, pese a que sólo se trató de un viaje desde Brooklyn a Manhattan, todo dentro de Nueva York. Se utilizaron vehículos y un helicóptero, todo en un marco de máxima seguridad.

Maduro y su esposa llegaron al tribunal con la típica ropa de color naranja que identifica a los reos en Estados Unidos. Escoltado por custodios, Maduro habló brevemente a través de un intérprete en la audiencia presidida por el juez Alvin Hellerstein.

Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente y todavía presidente de mi país”, afirmó ante el tribunal, insistiendo en que fue “capturado” en su residencia en Caracas y calificando su traslado a Estados Unidos como un “secuestro”.

Sin embargo, el juez interrumpió al exmandatario en varias ocasiones, y le ordenó callar cuando intentó politizar su declaración y desviarse de lo estrictamente procesal, recordándole que la audiencia era para registrar su respuesta a la acusación y no para discursos más amplios.

Maduro está siendo defendido por un equipo legal encabezado por el destacado abogado Barry J. Pollack, conocido por su trabajo en casos de alto perfil, incluido el de Julian Assange, y quien ha anunciado que cuestionará la legalidad de la captura y la aplicación de inmunidad como jefe de Estado. Sin embargo, para los Estados Unidos Maduro no es el presidente de Venezuela, sino un terrorista y narcotraficante.

La audiencia fue breve y técnica, pero el juez dejó claro que Maduro debe volver a comparecer ante la justicia el próximo 17 de marzo, fecha en que se prevé que se discutan cuestiones procesales más profundas y posibles mociones de la defensa.

Presidente de Venezuela y preso político

Así se definió Nicolás Maduro ante el juez Alvin Hellerstein de 92 años, en el primer día de audiencias en su contra y de su mujer. En una audiencia histórica y sin precedentes, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hicieron su primera aparición ante un tribunal federal de Estados Unidos este lunes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Ambos se declararon no culpables de los cargos que les imputa la justicia estadounidense, en una sesión breve, pero altamente política que duró menos de una hora.

Maduro, detenido el pasado sábado durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York para ser juzgado, se dirigió al juez Alvin Hellerstein a través de un intérprete. Sostuvo que es un “hombre decente” y se autodefinió como “el presidente legítimo de Venezuela”, calificando su captura de “secuestro”.

Por su parte, Cilia Flores también siguió el camino de su esposo. Dijo que ella también es “completamente inocente” y reafirmando su rol como “primera dama de la República de Venezuela” durante la audiencia.

Ambos enfrentan cuatro cargos federales que incluyen delitos extremadamente graves como narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas destructivas, relacionados con una acusación que data originalmente de 2020, pero que fue ampliada con la inclusión de Flores días antes de la audiencia.

El caso ha generado fuertes reacciones no solo en el tribunal sino también en la escena política internacional y diplomática. Grupos de manifestantes se congregaron afuera del edificio judicial en Manhattan, algunos apoyando a Maduro y otros celebrando su procesamiento, mientras que en Venezuela se registraron tensiones en Caracas y movimientos políticos contrapuestos tras su captura.

Defensa legal: quiénes representan a Maduro y Flores

Maduro y Flores están siendo asistidos por un equipo de abogados de alto perfil, con el reconocido penalista Barry J. Pollack liderando la defensa. Pollack es conocido por su trabajo en casos mediáticos y ha anticipado que cuestionará fuertemente la legalidad de la captura y la aplicación de inmunidad como jefe de Estado ante la justicia estadounidense. Tuvo un trabajo destacado como defensor de Julian Assange, por la causa de Wikileaks.

Además, Flores contó con representación legal propia, con abogados que también enfatizaron la inocencia de su clienta y solicitaron atención médica debido a lesiones que, según ellos, sufrió durante el operativo de detención en Caracas.

El juez Alvin Hellerstein recalcó que la audiencia era para registrar formalmente sus declaraciones de no culpabilidad y avanzar en el calendario procesal, sin permitir alegatos políticos prolongados desde el estrado.

La naturaleza de la audiencia fue breve y técnica, más un trámite legal inicial que el punto de arranque real del proceso judicial. Tanto Maduro como Flores optaron por no solicitar libertad bajo fianza, y ambos permanecerán bajo custodia mientras se prepara el siguiente tramo del proceso.

La próxima audiencia será recién el 17 de marzo. Hasta entonces, ambos deberán permanecer en el Penal de Brooklyn de máxima seguridad y con "presos ilustres".

La fijación de la fecha marca el siguiente paso formal en un caso que promete extenderse por meses. El matrimonio Maduro, por los duros cargos en su contra, están preparados como para recibir una condena a cadena perpetua.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
