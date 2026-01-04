En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Donald Trump
Venezuela

Donald Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez

Tras la salida de Nicolás Maduro, Trump advirtió a la presidenta interina Delcy Rodríguez y condicionó cualquier negociación a que adopte las decisiones que exige Estados Unidos.

Donald Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez 

Donald Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez 
Leé también Trump difundió la imagen de la detención de Maduro y anticipó: "Vamos a gobernar Venezuela hasta que se haga la transición"
Donald Trump difundió la imagen de la detención de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a la nueva conducción venezolana y dejó en claro que su Gobierno observará de cerca cada uno de los pasos que dé Rodríguez.

En declaraciones realizadas desde su club de golf en West Palm Beach, el mandatario norteamericano sostuvo que la dirigente será evaluada “exclusivamente por sus decisiones” y advirtió que podría enfrentar “un precio muy alto” si no avanza en la dirección que espera la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump se conocieron a través de una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, donde el republicano volvió a exhibir un tono duro frente a la situación venezolana. Según afirmó, Estados Unidos no descarta ninguna opción y está dispuesto a actuar si considera que no hay señales claras de cambio político, institucional y económico en el país caribeño.

Donald Trump

La advertencia de Trump y la presión internacional

En su mensaje, Trump dejó entrever que Venezuela podría no ser el último país de la región en quedar bajo la órbita de una intervención estadounidense. Esa frase encendió alarmas tanto en América Latina como en otros escenarios internacionales, donde se sigue con atención el impacto que podría tener una mayor escalada de tensión.

Para el mandatario estadounidense, la salida de Nicolás Maduro representa una oportunidad para iniciar una nueva etapa en Venezuela, aunque aclaró que esa posibilidad dependerá de las decisiones que adopte el gobierno interino.

“Vamos a juzgarla por lo que haga”, fue la idea central que transmitió Trump, marcando un límite claro a la continuidad del modelo político que rigió durante los últimos años.

Un tono más diplomático desde el Departamento de Estado

En paralelo a las declaraciones de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington está dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez y otros dirigentes venezolanos, siempre y cuando “tomen las decisiones adecuadas”.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, en línea con el mensaje del presidente, pero con un tono más enfocado en la negociación. Rubio sostuvo que, a diferencia de Maduro, la actual presidenta interina es una figura con la que se puede dialogar, siempre que exista voluntad política de avanzar en cambios concretos.

marco rubio

Según explicó, la eventual cooperación dependerá de medidas claras en materia institucional, política y económica. Entre ellas, se mencionan la normalización del sistema democrático, el respeto a los derechos civiles y la adopción de políticas que permitan aliviar la crisis económica que atraviesa Venezuela.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro
Notas relacionadas
Alberto Fernández cuestionó a Trump y apuntó también contra el gobierno de Milei tras la detención de Maduro
Cómo supervisó Donald Trump la misión que capturó a Nicolás Maduro
El Ejército venezolano exigió la liberación de Maduro: "Fue un secuestro"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar