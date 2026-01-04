Donald Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a la nueva conducción venezolana y dejó en claro que su Gobierno observará de cerca cada uno de los pasos que dé Rodríguez.
En declaraciones realizadas desde su club de golf en West Palm Beach, el mandatario norteamericano sostuvo que la dirigente será evaluada “exclusivamente por sus decisiones” y advirtió que podría enfrentar “un precio muy alto” si no avanza en la dirección que espera la Casa Blanca.
Las declaraciones de Trump se conocieron a través de una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, donde el republicano volvió a exhibir un tono duro frente a la situación venezolana. Según afirmó, Estados Unidos no descarta ninguna opción y está dispuesto a actuar si considera que no hay señales claras de cambio político, institucional y económico en el país caribeño.
La advertencia de Trump y la presión internacional
En su mensaje, Trump dejó entrever que Venezuela podría no ser el último país de la región en quedar bajo la órbita de una intervención estadounidense. Esa frase encendió alarmas tanto en América Latina como en otros escenarios internacionales, donde se sigue con atención el impacto que podría tener una mayor escalada de tensión.
Para el mandatario estadounidense, la salida de Nicolás Maduro representa una oportunidad para iniciar una nueva etapa en Venezuela, aunque aclaró que esa posibilidad dependerá de las decisiones que adopte el gobierno interino.
“Vamos a juzgarla por lo que haga”, fue la idea central que transmitió Trump, marcando un límite claro a la continuidad del modelo político que rigió durante los últimos años.
Un tono más diplomático desde el Departamento de Estado
En paralelo a las declaraciones de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington está dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez y otros dirigentes venezolanos, siempre y cuando “tomen las decisiones adecuadas”.
“Vamos a juzgar todo por lo que hagan”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, en línea con el mensaje del presidente, pero con un tono más enfocado en la negociación. Rubio sostuvo que, a diferencia de Maduro, la actual presidenta interina es una figura con la que se puede dialogar, siempre que exista voluntad política de avanzar en cambios concretos.
Según explicó, la eventual cooperación dependerá de medidas claras en materia institucional, política y económica. Entre ellas, se mencionan la normalización del sistema democrático, el respeto a los derechos civiles y la adopción de políticas que permitan aliviar la crisis económica que atraviesa Venezuela.