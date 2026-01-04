Donald Trump lanzó una dura advertencia a la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez

Donald Trump

La advertencia de Trump y la presión internacional

En su mensaje, Trump dejó entrever que Venezuela podría no ser el último país de la región en quedar bajo la órbita de una intervención estadounidense. Esa frase encendió alarmas tanto en América Latina como en otros escenarios internacionales, donde se sigue con atención el impacto que podría tener una mayor escalada de tensión.

Para el mandatario estadounidense, la salida de Nicolás Maduro representa una oportunidad para iniciar una nueva etapa en Venezuela, aunque aclaró que esa posibilidad dependerá de las decisiones que adopte el gobierno interino.

“Vamos a juzgarla por lo que haga”, fue la idea central que transmitió Trump, marcando un límite claro a la continuidad del modelo político que rigió durante los últimos años.

Un tono más diplomático desde el Departamento de Estado

En paralelo a las declaraciones de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington está dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez y otros dirigentes venezolanos, siempre y cuando “tomen las decisiones adecuadas”.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, en línea con el mensaje del presidente, pero con un tono más enfocado en la negociación. Rubio sostuvo que, a diferencia de Maduro, la actual presidenta interina es una figura con la que se puede dialogar, siempre que exista voluntad política de avanzar en cambios concretos.

Según explicó, la eventual cooperación dependerá de medidas claras en materia institucional, política y económica. Entre ellas, se mencionan la normalización del sistema democrático, el respeto a los derechos civiles y la adopción de políticas que permitan aliviar la crisis económica que atraviesa Venezuela.