Marco Rubio habló con el canciller Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Maduro. 

Tensiones diplomáticas y debate en la CELAC

La postura argentina contrastó con la de un bloque de países, entre ellos Colombia, Brasil, México, Chile, Uruguay y España, que cuestionó la intervención militar estadounidense y pidió respeto por la soberanía venezolana. Quirno objetó la representatividad de una declaración regional impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro, al considerar que no refleja el sentir mayoritario de los latinoamericanos ni de los exiliados venezolanos.

Embed La dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales, es lo que realmente importa.



Si tan solo el Presidente de Colombia se diera cuenta de eso en vez de intentar hablar en nombre de una… https://t.co/cEo4h8WLS7 — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 5, 2026

El intercambio entre Rubio y Quirno se produjo mientras la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebraba una reunión de urgencia para consensuar una posición común. El encuentro, convocado por Petro y respaldado por líderes de la coalición ALBA, no logró un acuerdo debido a la resistencia de un grupo de países, entre ellos Argentina, Paraguay y Perú, que optaron por enviar representantes de menor rango y se abstuvieron de firmar un comunicado conjunto.

El reconocimiento de Washington a Buenos Aires se inscribe así en una secuencia de gestos bilaterales que refuerzan la cooperación en seguridad, en un escenario regional en plena redefinición diplomática tras la captura del ex mandatario venezolano.