En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Argentina
Nicolás Maduro
Reconocimiento

Marco Rubio habló con el canciller Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Maduro

El Secretario de Estado de Donald Trump, y el funcionario argentino dialogaron por teléfono sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela.

Marco Rubio habló con el canciller Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Maduro. 
Marco Rubio habló con el canciller Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Maduro. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que su titular, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller argentino Pablo Quirno para abordar la operación que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela y que derivó en la captura y detención de Nicolás Maduro. El Secretario de Estado de Donald Trump le agradeció el apoyo al funcionario de Javier Milei.

Leé también La ONU se pronunció sobre la operación militar de EE.UU. en Venezuela: "Socavó un principio fundamental del derecho internacional"
La ONU se pronunció por primera vez sobre la operación de Estados Unidos en territorio venezolano. (Foto: Reuters).

Según el comunicado oficial, Rubio agradeció al gobierno argentino la “continua cooperación para confrontar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en América Latina”. El funcionario estadounidense, una de las figuras centrales de la administración de Donald Trump, destacó el alineamiento de Buenos Aires en una agenda común orientada a combatir el crimen organizado y las amenazas a la estabilidad regional.

El reconocimiento de Estados Unidos adquiere relevancia por la posición adoptada por el gobierno de Javier Milei, ya que Argentina fue el primer país latinoamericano en respaldar la operación. Tras la captura de Maduro, Quirno afirmó en la red social X que el Gobierno confía en que los acontecimientos “representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo” y abran una etapa para que el pueblo venezolano recupere la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, conforme al derecho internacional.

Embed

El canciller también expresó el respaldo a las autoridades legítimamente elegidas en las elecciones de 2024, en referencia al presidente electo Edmundo González Urrutia, y reconoció el liderazgo de María Corina Machado, destacada por su rol opositor. En paralelo, la Casa Rosada reiteró el pedido de liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, y reclamó garantías sobre su integridad física.

Tensiones diplomáticas y debate en la CELAC

La postura argentina contrastó con la de un bloque de países, entre ellos Colombia, Brasil, México, Chile, Uruguay y España, que cuestionó la intervención militar estadounidense y pidió respeto por la soberanía venezolana. Quirno objetó la representatividad de una declaración regional impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro, al considerar que no refleja el sentir mayoritario de los latinoamericanos ni de los exiliados venezolanos.

Embed

El intercambio entre Rubio y Quirno se produjo mientras la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebraba una reunión de urgencia para consensuar una posición común. El encuentro, convocado por Petro y respaldado por líderes de la coalición ALBA, no logró un acuerdo debido a la resistencia de un grupo de países, entre ellos Argentina, Paraguay y Perú, que optaron por enviar representantes de menor rango y se abstuvieron de firmar un comunicado conjunto.

El reconocimiento de Washington a Buenos Aires se inscribe así en una secuencia de gestos bilaterales que refuerzan la cooperación en seguridad, en un escenario regional en plena redefinición diplomática tras la captura del ex mandatario venezolano.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Nicolás Maduro Venezuela Pablo Quirno
Notas relacionadas
El durísimo cruce entre Cinthia Fernández y Fernando Carrillo por el chavismo en Venezuela: "Me parecés..."
Delcy Rodríguez le respondió a Trump: "No hay agente externo que gobierne Venezuela"
Argentina reafirmó en la OEA su apoyo a la acción estadounidense y a la captura de Nicolás Maduro

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar