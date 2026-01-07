Fernando Carrillo arremetió furioso contra Catherine Fulop por su postura ante Maduro en Venezuela: "Muy bruta"

Pero acto seguido, a medida que iba hablando parecía ir levantando presión. "Así como dijo que los campos de concentración nazis eran los mismos judíos los que torturaban a su gente... se acuerdan cuando dijo esa gran declaración, también dice estas estupideces", arremetió ya enojado por las palabras de su expareja.

Fue allí que continuó restándole importancia a los deseos de libertad de Fulop, aunque su tono era cada vez más hostil. "Hay que tomarlo como de quien viene: una mujer muy linda, una muy buena actriz, una muy buena madre... ¡Pero que no opine estupideces porque si ella va a regalar el petróleo, eso no va a pasar aquí!", estalló el actor alzando la voz envalentonado.

Por último, Fernando Carrillo se refirió a la situación venezolana de acuerdo su postura, asegurando que "hay libertad en Venezuela". "Yo le deseo siempre lo mejor, tiene una familia hermosísima, que Dios se la bendiga, pero que no esté hablando tonterías porque aquí nadie está de acuerdo con regalar el petróleo a nadie", sentenció rotundo. ¡Tremendo!

Catherine Fulop y Fernando Carrillo - captura La Red

Qué dijo Catherine Fulop tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela

Catherine Fulop atravesó horas de profunda conmoción tras conocerse la noticia que sacudió a Venezuela y a toda la región: la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el sábado 3 de enero en el marco de un operativo militar impulsado por Donald Trump. La actriz y conductora, nacida en ese país, decidió no callar y compartió un testimonio cargado de emoción, dejando en claro el impacto personal y colectivo que le generó este hecho histórico.

Lejos de mantenerse al margen, Fulop se expresó tanto a través de sus redes sociales como en distintas apariciones mediáticas. Entre ellas, habló en LN+, donde se mostró visiblemente movilizada por lo que considera un momento bisagra para el pueblo venezolano. Su postura fue clara y directa: interpretó lo sucedido como el cierre de una etapa marcada por el dolor, la crisis y la opresión, lo que despertó una inmediata repercusión entre sus seguidores y el público en general.

“Bueno, acá muy emocionada, tranquila, preocupada, tratando de ser sensata y teniendo calma en estos momentos que son horas dramáticas para mi país”, expresó en el inicio de su testimonio, reflejando la mezcla de sensaciones que la atraviesan.

Catherine Fulop (3) (1)

La actriz puso especial énfasis en el costado humano de la situación y en lo que este episodio representa para millones de venezolanos, tanto para quienes permanecen en el país como para aquellos que debieron emigrar. “Son horas dramáticas para mi país y creo que son el inicio del fin de una dictadura y de una opresión que ha recibido mi pueblo hace 26 años”, afirmó con contundencia, dejando en evidencia el peso emocional de sus palabras.

Aunque vive en Buenos Aires desde hace muchos años y desarrolló su carrera en la Argentina, Cathy mantiene un lazo permanente con su tierra natal. Sigue cada novedad de manera constante y se mantiene en contacto con su círculo íntimo, especialmente con su familia. “Así que estoy súper movilizada y hablando con mi familia”, contó, remarcando que la distancia física no logra atenuar lo que siente frente a lo que ocurre en Venezuela.

En medio de versiones cruzadas, rumores y un escenario internacional cargado de incertidumbre, Fulop eligió aferrarse a un anhelo que la acompaña desde hace tiempo. Más allá del análisis político, expresó un deseo íntimo y profundamente personal. “Y deseando que esto termine para poder ir a mi país a reencontrarme con los míos”, dijo, sintetizando el sentimiento de tantos venezolanos que sueñan con volver a casa.