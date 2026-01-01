El Gordo Dan mostró su lado menos conocido y sorprendió a todos con un anuncio que descolocó

Qué pasó con el programa de la ex pareja de Javier Milei, "Yuyito" González, en Ciudad Magazine

En julio de 2025, el regreso televisivo de Amalia “Yuyito” González sufrió un sacudón inesperado. La ex pareja de Javier Milei estaba al frente de la segunda temporada de Empezar el día por Ciudad Magazine cuando, de manera sorpresiva, el ciclo no pudo emitirse en una de sus jornadas habituales, lo que disparó versiones sobre un posible levantamiento del programa.

Fue la propia conductora quien aclaró la situación a través de un vivo en Instagram. Allí explicó que, minutos antes de salir al aire, se encontraron con un problema eléctrico en el estudio, en medio de obras y remodelaciones que se estaban realizando en el edificio de Artear. Incluso mostró a los técnicos trabajando contrarreloj para intentar resolver el inconveniente.

Pese a la intención de González de salir igual al aire desde otro espacio, la producción le confirmó que ese día el programa no podría emitirse. La escena, registrada en tiempo real en redes, generó revuelo y alimentó las especulaciones, especialmente en un contexto de fuerte exposición mediática por su cruce con Fátima Florez y los rumores alrededor de Javier Milei.