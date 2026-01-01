El Gordo Dan mostró su lado menos conocido y sorprendió a todos con un anuncio que descolocó
Acostumbrado a generar polémica, cruces políticos y mensajes filosos, Daniel Parisini, el streamer libertario más polémico del país, sorprendió a todos con un posteo en la previa de Año Nuevo, donde mostró una faceta completamente distinta y generó todo tipo de reacciones en redes. Qué hizo.
Daniel Parisini, conocido en redes y en el universo del streaming político libertario como “Gordo Dan”, volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por un motivo inesperado. Lejos de las discusiones encendidas, los cruces ideológicos y los mensajes filosos que lo convirtieron en una de las voces más extremas del oficialismo libertario, el influencer sorprendió con un anuncio íntimo y emotivo.
La noticia se conoció en la tarde del 31 de diciembre, cuando el santiagueño publicó un mensaje brevísimo en su cuenta de X (ex Twitter), red social donde concentra una comunidad masiva de seguidores alineados con La Libertad Avanza. Sin vueltas ni contexto, escribió apenas unas palabras que rompieron con su registro habitual: “Feliz año a todos. Voy a ser papá”. El posteo fue acompañado por la imagen de una ecografía que confirmó el embarazo de su pareja.
El impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, el mensaje se llenó de reacciones, comentarios y citas. Entre felicitaciones, chicanas y críticas, el anuncio dejó al descubierto una faceta poco conocida del polemista digital, acostumbrado a marcar agenda con declaraciones provocadoras y enfrentamientos constantes con periodistas, dirigentes opositores y usuarios que no comparten su mirada política.
Como suele ocurrir con cada movimiento suyo, el anuncio no pasó desapercibido para sus detractores. Mientras referentes y militantes libertarios celebraban la noticia, desde el otro lado ideológico aparecieron mensajes irónicos y ataques personales, algunos de ellos cruzando límites, lo que volvió a encender el debate sobre el tono de la discusión política en redes sociales.
Qué pasó con el programa de la ex pareja de Javier Milei, "Yuyito" González, en Ciudad Magazine
En julio de 2025, el regreso televisivo deAmalia “Yuyito” González sufrió un sacudón inesperado. La ex pareja de Javier Milei estaba al frente de la segunda temporada de Empezar el día por Ciudad Magazine cuando, de manera sorpresiva, el ciclo no pudo emitirse en una de sus jornadas habituales, lo que disparó versiones sobre un posible levantamiento del programa.
Fue la propia conductora quien aclaró la situación a través de un vivo en Instagram. Allí explicó que, minutos antes de salir al aire, se encontraron con un problema eléctrico en el estudio, en medio de obras y remodelaciones que se estaban realizando en el edificio de Artear. Incluso mostró a los técnicos trabajando contrarreloj para intentar resolver el inconveniente.
Pese a la intención de González de salir igual al aire desde otro espacio, la producción le confirmó que ese día el programa no podría emitirse. La escena, registrada en tiempo real en redes, generó revuelo y alimentó las especulaciones, especialmente en un contexto de fuerte exposición mediática por su cruce con Fátima Florez y los rumores alrededor de Javier Milei.