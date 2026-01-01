Conmoción y tristeza en la intimidad de Sandra Mihanovich: una dolorosa pérdida que la dejó devastada

En la antesala de un nuevo año, la ausencia de Pepita dejó un vacío enorme en la vida de Sandra Mihanovich. Sin embargo, entre lágrimas, recuerdos y palabras de consuelo, quedó claro que el amor compartido no se apaga con la despedida: permanece intacto en la memoria, en los gestos cotidianos y en ese lazo silencioso que solo quienes aman a un animal pueden entender.

A quién le donó un riñón Sandra Mihanovich

A lo largo de los años, circuló una versión errónea sobre el trasplante de riñón que atravesó Sandra Mihanovich, pero la realidad es muy distinta a lo que muchos creen. La cantante no recibió un órgano, sino que fue ella quien tomó una decisión profundamente solidaria que marcó su vida para siempre.

En 2008, Sandra Mihanovich donó uno de sus riñones a su ahijada, Sonsoles Rey, hija de Marita Novaro, quien por entonces era su pareja. El gesto fue realizado en un marco de absoluto amor y compromiso familiar, y se convirtió en un ejemplo de generosidad que trascendió lo médico para instalarse como una historia humana conmovedora.

Con el paso del tiempo, la propia artista habló del tema con naturalidad y serenidad, destacando que nunca lo vivió como un sacrificio, sino como un acto de amor. La intervención fue exitosa y permitió que Sonsoles pudiera mejorar significativamente su calidad de vida, consolidando un vínculo que Sandra siempre definió como irrompible.