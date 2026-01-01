Conmoción y tristeza en la intimidad de Sandra Mihanovich: una dolorosa pérdida que la dejó devastada
La cantante Sandra Mihanovich despidió a un ser muy querido con un mensaje íntimo en redes sociales, expresó su profundo dolor y recibió una ola de mensajes de apoyo y empatía de sus seguidores.
1 ene 2026, 16:00
La tarde previa al Año Nuevo trajo una tristeza profunda para Sandra Mihanovich. A través de sus redes sociales, la cantante anunció la muerte de Pepita, su gata y compañera inseparable durante años, con un mensaje que reflejó el dolor más crudo: “Se termina el año y con él se fue Pepita. No paro de llorar. Gracias por haber estado en nuestra vida. Te amamos”. Las palabras, acompañadas por una foto, tocaron una fibra sensible en miles de personas.
Pepita había llegado a la vida de la artista cuando era apenas una cachorra y, con el tiempo, se convirtió en una presencia central en su intimidad. Lejos de ser una mascota dócil, tenía un carácter particular y libre, algo que Sandra siempre destacó con ternura. “Es ella la que decide cuándo quiere mimos”, había contado en más de una oportunidad, describiendo un vínculo basado en el respeto y el amor silencioso.
El universo doméstico de Mihanovich se completaba con Zamba, su labradora negra, con quien Pepita había construido una convivencia tan insólita como entrañable. La gata solía adueñarse de los espacios, incluso de la cama de la perra, mientras la escena cotidiana se volvía una postal que la cantante relataba con humor y cariño.
El posteo no tardó en viralizarse y despertó una catarata de mensajes cargados de empatía. Muchos seguidores se sintieron identificados con la pérdida y le compartieron a la artista sus propias historias de despedidas, recordándole que el dolor por un animal amado es tan profundo como el de cualquier vínculo genuino.
En la antesala de un nuevo año, la ausencia de Pepita dejó un vacío enorme en la vida de Sandra Mihanovich. Sin embargo, entre lágrimas, recuerdos y palabras de consuelo, quedó claro que el amor compartido no se apaga con la despedida: permanece intacto en la memoria, en los gestos cotidianos y en ese lazo silencioso que solo quienes aman a un animal pueden entender.
A quién le donó un riñón Sandra Mihanovich
A lo largo de los años, circuló una versión errónea sobre el trasplante de riñón que atravesó Sandra Mihanovich, pero la realidad es muy distinta a lo que muchos creen. La cantante no recibió un órgano, sino que fue ella quien tomó una decisión profundamente solidaria que marcó su vida para siempre.
En 2008, Sandra Mihanovich donó uno de sus riñones a su ahijada, Sonsoles Rey, hija de Marita Novaro, quien por entonces era su pareja. El gesto fue realizado en un marco de absoluto amor y compromiso familiar, y se convirtió en un ejemplo de generosidad que trascendió lo médico para instalarse como una historia humana conmovedora.
Con el paso del tiempo, la propia artista habló del tema con naturalidad y serenidad, destacando que nunca lo vivió como un sacrificio, sino como un acto de amor. La intervención fue exitosa y permitió que Sonsoles pudiera mejorar significativamente su calidad de vida, consolidando un vínculo que Sandra siempre definió como irrompible.