El petróleo cayó por debajo de los US$80 tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban mayormente en baja, con pérdidas de hasta 4%. A la vez, el riesgo país subía 10 puntos y se ubicaba en 435 unidades.

wall-street-eeuu-mercados-acciones En los mercados financieros estadounidenses, la jornada mostraba resultados dispares. (Foto: archivo)

Las bolsas de Asia y Europa también reflejaron movimientos mixtos. En Japón, el índice Nikkei cerró con una suba de 0,13%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,4%. En Europa, los principales mercados finalizaron la rueda en terreno positivo.

El impacto en los combustibles

Frente al aumento que había mostrado el crudo en las últimas semanas por la escalada del conflicto en Medio Oriente, YPF implementó un mecanismo denominado “buffer de precios”, destinado a amortiguar parcialmente el impacto de las variaciones internacionales sobre los valores en los surtidores.

La herramienta comenzó a aplicarse a principios de abril. Su vigencia inicial concluyó el 14 de mayo, pero posteriormente fue extendida por otros 45 días.

comunidado de YPF Marín YPF implementó un mecanismo denominado “buffer de precios”, destinado a amortiguar los valores en los surtidores. (Foto: archivo)

Además, a mediados del mes pasado la petrolera aplicó una suba del 1% en los combustibles y definió mantener esos valores hasta el 28 de junio.

En ese marco y durante las semanas previas, el petróleo había sido impulsado por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y llegó a mantenerse por encima de los US$ 100 por barril.

El 27 de febrero, un día antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el barril de petróleo cotizaba a US$ 72,48.