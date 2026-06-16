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El petróleo cayó por debajo de los US$80 tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El Brent retrocedió casi 5% y alcanzó su valor más bajo desde marzo. Los mercados reaccionaron al fin del conflicto en Medio Oriente y a la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Un día antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán

Un día antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el barril de petróleo cotizaba a US$ 72,48. (Foto: archivo)

El precio internacional del petróleo volvió a bajar este martes y perforó la barrera de los US$80 por barril por primera vez desde principios de marzo. La caída se produjo luego del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que puso fin a más de tres meses de conflicto en Medio Oriente y alivió las tensiones sobre el suministro energético global.

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Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente el precio del barril de crudo alcanzó su nivel récord. (Foto: A24.com)

El barril de Brent, referencia para buena parte del mercado internacional, registraba una baja cercana al 5% y cotizaba en torno a los US$79. En tanto, el WTI, utilizado como referencia en Estados Unidos, descendía 5,6% y se ubicaba alrededor de los US$76 por barril.

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El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo y gas. (Foto: archivo)

El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo y gas. (Foto: archivo)

La caída de los precios coincidió con la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo y gas.

Qué pasó con los mercados

En los mercados financieros estadounidenses, la jornada mostraba resultados dispares. El índice Dow Jones avanzaba 0,8%, mientras que el S&P 500 cedía 0,08% y el Nasdaq retrocedía 0,7%.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban mayormente en baja, con pérdidas de hasta 4%. A la vez, el riesgo país subía 10 puntos y se ubicaba en 435 unidades.

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En los mercados financieros estadounidenses, la jornada mostraba resultados dispares. (Foto: archivo)

En los mercados financieros estadounidenses, la jornada mostraba resultados dispares. (Foto: archivo)

Las bolsas de Asia y Europa también reflejaron movimientos mixtos. En Japón, el índice Nikkei cerró con una suba de 0,13%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,4%. En Europa, los principales mercados finalizaron la rueda en terreno positivo.

El impacto en los combustibles

Frente al aumento que había mostrado el crudo en las últimas semanas por la escalada del conflicto en Medio Oriente, YPF implementó un mecanismo denominado “buffer de precios”, destinado a amortiguar parcialmente el impacto de las variaciones internacionales sobre los valores en los surtidores.

La herramienta comenzó a aplicarse a principios de abril. Su vigencia inicial concluyó el 14 de mayo, pero posteriormente fue extendida por otros 45 días.

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YPF implementó un mecanismo denominado “buffer de precios”, destinado a amortiguar los valores en los surtidores. (Foto: archivo)

YPF implementó un mecanismo denominado “buffer de precios”, destinado a amortiguar los valores en los surtidores. (Foto: archivo)

Además, a mediados del mes pasado la petrolera aplicó una suba del 1% en los combustibles y definió mantener esos valores hasta el 28 de junio.

En ese marco y durante las semanas previas, el petróleo había sido impulsado por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y llegó a mantenerse por encima de los US$ 100 por barril.

El 27 de febrero, un día antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el barril de petróleo cotizaba a US$ 72,48.

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