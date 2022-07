Pese a la suba de las tasa de la FED, Joe Biden niega que Estados Unidos entre recesión

Un día antes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó a la baja el informe de previsiones económicas para ese país. El PBI crecerá solo un 2,3% este año (-1.4 sobre la estimación de abril) y apenas 1% en 2023, es decir, un crecimiento casi nulo. Justo en 2024 deben celebrarse las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el gobierno demócrata no levanta en la consideración popular sobre el manejo de la situación económica.

Además, el dato de inflación de junio se situó en el 9,1%, una tasa no registrada desde 1981. Aun con estos números, que para muchos ya dan a los Estados Unidos en una recesión técnica (dos trimestres consecutivos sin crecimiento), Joe Biden tiene otro diagnóstico: “Mi esperanza es que pasemos de un crecimiento rápido a un crecimiento constante, pero, no creo, y Dios no lo quiera, que vayamos a ver una recesión”.

Apoyo del Departamento del Tesoro

Janet Yellen es la secretaria del Tesoro. Junto con el titular de la FED, las dos personas más importantes en el manejo de la economía norteamericana a nivel oficial. También acudió en apoyo de las palabras del presidente Biden.

Por medio de un comunicado, su área expresó: “La economía no está actualmente en recesión. Lo muestran datos como la fortaleza persistente en el mercado laboral, la producción industrial en expansión y estimaciones alternativas de crecimiento económico que sugieren una rápida expansión”.

Sin embargo, los analistas económicos tienen otro enfoque, que se resume en el titular de este jueves del influyente Wall Street Journal: "La economía de EE.UU. se contrajo un 0,9 % anualizado en el último trimestre".

wsj sobre economía de ee.uu..jpg En Estados Unidos desmienten a Joe Biden y dicen que la economía está en "recesión técnica" (Foto: Wall Street Journal)

El gráfico de tapa muestra que la economía se estancó durante los últimos 12 meses. En uno de los artículos principales dice claramente que esta situación se encuadra -como dijimos antes- en lo que se llama una "recesión técnica".

Retracción, recesión o recuperación

La retracción económica en los primeros tres meses de 2022 llegó al 1,6%. Desde la salida de la pandemia, es la caída más brusca de la economía de Estados Unidos. Pero este es un momento particular en la economía de ese país. Para que que se produzca una "recesión clásica" hacen falta dos factores: caída del PBI y aumento del desempleo.

Efectivamente, desde 2021, el PBI de Estados Unidos está en caída. Sin embargo, la otra condición necesaria para la recesión está en el punto contrario. El empleo está en aumento sostenido y la tasa del desempleo, del 3,6%, es de las más bajas de la historia.

DESEMPLEO.jpg la tasa de desempleo es de las más bajas de la historia en EE.UU. (foto: Wall Street Journal)

Por eso Biden niega que el país vaya camino a la recesión y que es una contracción que ya comienza a superarse. Es cuestión de ver cómo se acomodan las variables para una explicación "clásica" de la economía. Biden apuesta a que la creación de empleos se multiplique como señal de que la economía se recupera en lo que queda del año. Pese a las modestas previsiones del FMI y los economistas.

biden y xi.jpg Biden y Xi jinping en un díalogo de dos horas, en uno de los peores momentos de la relación bilateral (Foto: Archivo)

Biden dialogó con Xi Jinping

Recuperado del coronavirus, Biden hablo en una videoconferencia con el líder chino, Xi Jinping. La relación bilateral está en uno de los peores momentos de la historia. Por la competencia económica y la "indefinición" de Beijing sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

A esto se agrega la pretendida visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Pelosi es la presidenta de la Cámara de los Representantes y tercera en la línea sucesoria en Washington. Beijing advirtió que esa visita es una "provocación" que Estados Unidos cargaría con las "represalias" (aunque no se explicitaron).

En ese contexto, Joe Biden y Xi Jinping dialogaron durante dos horas. “El presidente quiere asegurarse de que las líneas de comunicación con el presidente Xi permanezcan abiertas porque es necesario”, dijo Kirby, portavoz de la seguridad nacional de los Estados Unidos.

La CNN comentó que sobre Taiwán, Xi Jinping le advirtió a Biden: "Si juegas con fuego con Taiwán, vas a quemarte".

Biden y Xi habían hablado por última vez en marzo, poco después de la invasión rusa de Ucrania.