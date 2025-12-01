En vivo Radio La Red
Lamine Yamal
Messi
FÚTBOL

La contundente respuesta de Lamine Yamal cuando lo quisieron comparar con Lionel Messi

El joven crack del Barcelona, Lamine Yamal, volvió a desmarcarse de cualquier paralelismo con Lionel Messi y dejó una frase que sorprendió al mundo.

La figura emergente del Barcelona, Lamine Yamal, volvió a quedar en el centro de la escena mundial tras una entrevista que brindó al histórico programa estadounidense 60 Minutes, de CBS News. Como ya ocurrió en varias oportunidades desde su irrupción profesional, el joven delantero fue consultado por las comparaciones con Lionel Messi, el futbolista más influyente de la historia del club. Su respuesta, esta vez, fue más clara y directa que nunca: “No quiero ser él”.

Yamal, que a sus 17 años es considerado la mayor promesa de La Masia en más de una década, expresó nuevamente su incomodidad respecto a los paralelismos con el astro argentino. Aun así, dejó en claro que siente admiración y respeto por lo que Messi significa para el fútbol y para el Barcelona.

Qué dijo Lamine Yamal sobre Messi en la entrevista con CBS News

Durante la nota emitida en Estados Unidos, Yamal se refirió a Messi como “el mejor jugador de la historia del fútbol” y remarcó que no existe ningún deseo de imitarlo, sino de construir su propio recorrido. “Ambos sabemos que no quiero ser Messi, y Messi sabe que no quiero ser él. Quiero seguir mi propio camino, y punto. Lo respeto por lo que fue y por lo que representa para el fútbol y si algún día nos encontramos en una cancha, habrá respeto”, afirmó.

Su postura marca una línea coherente con lo que ya venía expresando desde meses atrás: no verse reflejado en nadie, ni siquiera en un futbolista tan determinante como el capitán argentino.

Por qué Yamal evita las comparaciones con Messi

Ya en abril de 2025, el delantero había dejado claro su rechazo a los paralelismos. En una conferencia de prensa, remarcó que “no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi”, e insistió en que esas comparaciones son tarea de los medios y del público, no suya.

En otra entrevista, esta vez para los medios oficiales de la UEFA, Yamal profundizó aún más. Comentó que no suele mirar estadísticas, que juega para disfrutar “y para que la gente disfrute”, y que su principal objetivo es mejorar partido a partido. Además, explicó que haber ganado un título con su selección lo ayudó a madurar, a entender mejor su rol dentro del equipo y a enfocarse en su propio crecimiento sin espejarse en otros futbolistas.

¿Se pueden enfrentar Messi y Yamal en 2026? Los posibles cruces

La posibilidad de un duelo entre ambos genera enorme expectativa en el mundo del fútbol. El primer escenario concreto es marzo del próximo año, cuando Argentina y España disputen la Finalissima, el partido que enfrenta al campeón de la Copa América y al campeón de la Eurocopa. Allí podría darse el primer encuentro oficial entre Messi y Yamal dentro de una misma cancha.

Además, existe otro potencial cruce: el Mundial de 2026. Aunque un enfrentamiento entre Argentina y España solo podría darse en una hipotética final, la posibilidad está abierta y entusiasma tanto a los fanáticos como a las organizaciones encargadas del torneo.

Qué significa esta postura para el futuro de Yamal

La declaración de Yamal tiene una lectura doble. Por un lado, refleja la madurez de un futbolista que, pese a su juventud, entiende el peso simbólico que tiene estar en el Barcelona, un club cuya historia moderna está marcada por la figura de Messi. Por otro, demuestra que su identidad deportiva está en plena construcción y que no quiere vivir a la sombra del jugador más determinante de la historia culé.

El joven delantero parece decidido a escribir su propio capítulo, sin comparaciones, presiones heredadas o expectativas imposibles. Su mensaje, contundente y respetuoso, ayuda a ordenar el debate y a recordar que cada carrera futbolística tiene su propio ritmo y su propio destino.

En un contexto donde la búsqueda de “el nuevo Messi” se repite cada vez que surge una promesa, Yamal volvió a dejar claro que él no pretende ocupar ese lugar. Y que, más allá del talento que ya demuestra, su ambición es otra: ser él mismo.

