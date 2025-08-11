El anuncio clave de Australia sobre Palestina para intentar terminar con la guerra en Gaza

La solución australiana: dos estados en convivencia

Las Naciones Unidas trazaron en 1947 un mapa con la partición de Palestina de una manera impracticable. La zona era un protectorado británico y se distribuía el territorio de manera totalmente irregular para Israel y Palestina. Pero la independencia de Israel en 1948 desató una guerra de inmediato con los países árabes. Con diferentes matices, los conflictos armados - y la muerte de miles y miles de personas - llaga hasta nuestros días.

hambruna en Gaza 28 7

La opción de dos países compartiendo un territorio de manera pacífica y segura nunca se pudo instrumentar. Es la fórmula alentada, históricamente, por potencias como Estados Unidos. Pero, de cumplimiento imposible.

El tema es que la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 sólo ha enviado a un rincón de la diplomacia esa alternativa para una paz definitiva. Pero la acción sin pausa de Israel sobre la Franja de Gaza ha cambiado las opiniones de sus aliados históricos.

la región de Palestina El plan imposible de las Naciones Unidas en 1947 y lo que sucede en la realidad de 2025. (Foto: A24.com)

La franja de Gaza está reducida a un corredor de 40 kilómetros de largo por 6 o 12 de ancho (en su parte norte y sur respectivamente). Son 365 km2, lo que es igual a 1,5 veces la Ciudad de Buenos Aires. Allí vivían 2,5 millones de gazatíes antes del inicio de esta última guerra.

La franja se complementa con Cisjordania, un sector mucho más amplio al oeste del río Jordán en el centro de la región en disputa. Todo eso debería ser el estado palestino, pero hasta la división interna entre Hamas y la Autoridad Palestina lo ha impedido. La Autoridad Palestina gobierna en Cisjordania y Hamas controlaba la Franja de Gaza, ahora reducida a ruinas.

Israel controló la Franja de Gaza hasta 2005, año en el que se retiró por los acuerdos de Oslo y allí se inició la separación de hecho entre Hamas (con la Franja de Gaza) y la autoridad Palestina con (Cisjordania).

Todos estos inconvenientes, con la guerra, se transformaron en elementos de presión diplomática.

la ocupación en Gaza Desde octubre de 2023 a hoy. Así, Israel atacó y ocupó militarmente la franja de Gaza. (Foto: A24.com)

Dos estados independientes, ¿por derecho propio o como represalia?

La comunidad internacional no ha podido lograr que este criterio de sentido común prevalezca tras años de guerras y matanzas. "Un territorio, dos estados" es la fórmula ideal pero impracticable. El problema ahora es que esa definición se ha transformado en un instrumento de presión de países occidentales hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Esto no hace más que habilitar el rechazo de los sectores más conservadores en Israel a que se reconozca al Estado Palestino. El argumento es el siguiente: Francia, Canadá, Reino Unido y ahora Australia, ¿creen en la "justicia" de un estado para los palestinos o solo es una presión diplomática hacia Israel?

Ante los anuncios ambiguos de Netanyahu sobre ocupar o no la ciudad de Gaza, el premier australiano, Anthony Albanese, reaccionó anunciando el reconocimiento soberano de Palestina. Y como pasa en toda guerra, los "ataques" o "críticas" del extranjero, tienden a unir a los sectores internos de un país.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el domingo de “vergonzosos” los pasos que han dado varias naciones hacia el reconocimiento de Palestina. Israel sostiene que este tipo de decisiones unilaterales no contribuyen a la seguridad ni a la paz en la región.

hambre en la franja de gaza Desesperación en Gaza por conseguir un plato de comida. (Foto: Reuters)

Por supuesto, mucho menos contribuye una guerra a punto de cumplir dos años. Sumada a la dramática situación de los gazatíes: su territorio reducido a escombros y con horribles problemas para conseguir agua y alimentos.

De una división imposible del territorio sobre un mapa (1947) al uso como presión al reconocimiento como un país a Palestina. Ninguno de esos caminos parecen ser los adecuados para lograr la paz en Medio Oriente.