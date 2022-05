Preocupación por la salud del Papa Francisco: no puede caminar y reveló lo que le dijo su médico

Francisco dio a conocer su situación de salud al recibir en audiencia a los participantes en la peregrinación de Eslovaquia. En el cierre de su intercambio con los peregrinos de la nación balcánica, confesó: "Ahora les daré la bendición y oraremos juntos para que el Señor los bendiga a todos. Y después de eso, me despediré, pero hay un problema. Esta pierna no está bien, no funciona y el médico me dijo que no caminara".