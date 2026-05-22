Primera eutanasia legal en Uruguay: quién es la mujer que pidió morir hoy

La legislación establece que el pedido debe realizarse de manera libre, consciente y voluntaria ante un médico. Luego interviene un segundo profesional independiente que debe corroborar el estado del paciente y validar que se cumplan todas las condiciones previstas. Posteriormente se realiza una nueva ratificación de la voluntad frente a testigos antes de concretar el procedimiento.

Uruguay, el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

Embed

Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada en el Parlamento. La iniciativa fue sancionada tras años de debate político, médico y social sobre el derecho a una muerte digna.

La reglamentación definitiva fue firmada en abril de 2026 por el presidente uruguayo Yamandú Orsi, lo que permitió comenzar a aplicar el procedimiento en el sistema de salud.

Eutanasia: el estremecedor caso de Noelia en España

castillo-noelia

Este caso ocurre a escasos meses de la muerte de Noelia, una joven de 24 años que fue sometida a una eutanasia legal en España pese a la oposición de parte de su familia. La joven había quedado con graves secuelas físicas tras intentar suicidarse en 2022, episodio que, según trascendió, estuvo vinculado a situaciones de abusos y problemas de salud mental que atravesaba desde hacía años.

A raíz de aquel intento, Noelia sufrió una lesión medular irreversible que le provocó una paraplejia y dolores crónicos. Con el paso del tiempo solicitó acceder a la eutanasia bajo el marco de la legislación española vigente.

El caso tomó repercusión luego de que su padre presentara recursos judiciales para intentar frenar el procedimiento, al sostener que su hija no estaba en condiciones de tomar esa decisión. Sin embargo, la Justicia española rechazó el planteo y autorizó la eutanasia tras considerar que se cumplían los requisitos previstos por la ley.