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Tras la aprobación de la Ley

Primera eutanasia legal en Uruguay: quién es la mujer que pidió morir hoy

El procedimiento se realizará este viernes en un hospital de Montevideo y marcará un hecho histórico para Uruguay tras la aprobación y reglamentación de la Ley de Muerte Digna.

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El primer procedimiento de eutanasia se realizará este viernes en un hospital de Montevideo.

El primer procedimiento de eutanasia se realizará este viernes en un hospital de Montevideo.

Una mujer de 69 años con cáncer de páncreas terminal será este viernes la primera paciente en acceder a una eutanasia legal en Uruguay desde la aprobación de la Ley de Muerte Digna. El procedimiento está previsto para las 11 de la mañana en el Hospital Policial de Montevideo y marcará un hecho histórico para el país vecino y para América Latina.

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Según trascendió en medios uruguayos, la paciente atraviesa una enfermedad oncológica avanzada con metástasis pulmonar, renal y hepática. Se encuentra internada desde hace diez días y había tomado la decisión de acceder a la eutanasia meses atrás, luego de desistir de continuar con estudios y tratamientos debido al avance irreversible de su cuadro clínico.

La mujer firmó el consentimiento definitivo el pasado miércoles 20 de mayo, cumpliendo con todos los pasos establecidos por la normativa uruguaya. La reglamentación vigente contempla que el paciente puede arrepentirse en cualquier etapa previa al procedimiento.

De acuerdo con la ley aprobada en Uruguay, pueden solicitar la eutanasia las personas mayores de edad que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o terminales que generen sufrimientos insoportables. El proceso debe pasar por distintas instancias médicas y legales antes de ser autorizado.

La legislación establece que el pedido debe realizarse de manera libre, consciente y voluntaria ante un médico. Luego interviene un segundo profesional independiente que debe corroborar el estado del paciente y validar que se cumplan todas las condiciones previstas. Posteriormente se realiza una nueva ratificación de la voluntad frente a testigos antes de concretar el procedimiento.

Uruguay, el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

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Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada en el Parlamento. La iniciativa fue sancionada tras años de debate político, médico y social sobre el derecho a una muerte digna.

La reglamentación definitiva fue firmada en abril de 2026 por el presidente uruguayo Yamandú Orsi, lo que permitió comenzar a aplicar el procedimiento en el sistema de salud.

Eutanasia: el estremecedor caso de Noelia en España

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Este caso ocurre a escasos meses de la muerte de Noelia, una joven de 24 años que fue sometida a una eutanasia legal en España pese a la oposición de parte de su familia. La joven había quedado con graves secuelas físicas tras intentar suicidarse en 2022, episodio que, según trascendió, estuvo vinculado a situaciones de abusos y problemas de salud mental que atravesaba desde hacía años.

A raíz de aquel intento, Noelia sufrió una lesión medular irreversible que le provocó una paraplejia y dolores crónicos. Con el paso del tiempo solicitó acceder a la eutanasia bajo el marco de la legislación española vigente.

El caso tomó repercusión luego de que su padre presentara recursos judiciales para intentar frenar el procedimiento, al sostener que su hija no estaba en condiciones de tomar esa decisión. Sin embargo, la Justicia española rechazó el planteo y autorizó la eutanasia tras considerar que se cumplían los requisitos previstos por la ley.

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