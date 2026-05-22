El comentario fuera de lugar de Paula Chaves a Nacho Elizalde que provocó indignación

Embed

Una de las reacciones que más repercusión tuvo fue la publicación realizada desde la cuenta de TikTok @soymarrona, donde compartieron el fragmento del programa y aprovecharon para reflexionar sobre el origen histórico de expresiones vinculadas al color de piel.

“Se empezó a asociar a lo blanco con lo lindo, con lo educado, con el progreso; y a lo morocho con algo que había que dejar atrás. A eso se le llamó ‘blanqueamiento’”, explicó la tiktoker en su descargo, en el que recordó que desde la Constitución de 1853 se impulsó la inmigración europea invisibilizando a pueblos originarios, afroargentinos y personas mestizas.

Además, remarcó: “Así que decir este tipo de comentarios atrasa totalmente y está malísimo”. Luego también se refirió a la necesidad de cuestionar y “desnaturalizar” frases de ese estilo. “El ‘te va a mejorar la raza’ no es un halago. Ser blanco no es ser superior, y ser negro o marrón no es lo peor del mundo”, concluyó con firmeza.

Así las cosas, lo cierto es que por el momento ni Paula Chaves ni Nacho Elizalde se pronunciaron públicamente sobre la polémica que se desató tras el episodio. Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios entre los seguidores de Olga y del programa.

NACHO ELIZALDE.jpg

Cuál fue la firme aclaración de Paula Chaves sobre la nena que criticó a Milei en Olga en vivo

Un momento completamente inesperado se vivió semanas atrás en Tapados de laburo, el ciclo de streaming de OLGA, cuando Diego Topa compartía una divertida entrevista junto a un grupo de chicos. En medio de la charla distendida, una pequeña tomó protagonismo absoluto luego de lanzar un comentario al aire que descolocó tanto a los conductores como a los presentes en el estudio y que, en cuestión de minutos, terminó recorriendo las redes sociales.

Todo comenzó cuando Paula Chaves le acercó el micrófono a la nena para que participara de la conversación. Sin ningún tipo de filtro, la chica expresó: “Sabías que las chicas van a las marchas para…”, aunque la frase inicial no llegó a escucharse con claridad. Intrigado por lo que había dicho, Topa le pidió que repitiera el comentario. “No entendí, ¿qué?”, reaccionó el actor, todavía sin imaginar lo que vendría después.

Lejos de intimidarse por estar al aire, la pequeña continuó hablando con total seguridad y explicó: “Que las chicas van a las marchas para usar su poder”. Ante eso, el conductor intentó responder de manera cordial y atinó a decir: “Me parece muy bien…”. Sin embargo, el momento tomó otro rumbo cuando la nena remató con una frase que dejó atónitos a todos: “Y también todos odiamos a Milei”.

Embed

La repercusión en el estudio fue inmediata. Entre risas y aplausos, Paula Chaves reaccionó rápidamente y le quitó el micrófono, mientras la producción buscó bajar la tensión poniendo música. La conductora abrazó y besó a la niña para descontracturar la situación, mientras Diego Topa, completamente sorprendido, se tapaba la cara sin poder creer lo que acababa de escuchar en plena transmisión.

Como suele ocurrir con este tipo de escenas virales, el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó miles de comentarios. En medio del revuelo, muchos usuarios aseguraron que la nena era hija de Paula Chaves, versión que tomó fuerza en cuestión de horas.

Frente a la ola de especulaciones, la propia modelo y conductora decidió aclarar la situación desde sus redes sociales. De manera contundente, desmintió el rumor y escribió: “No malinformen. No es mi hija”. Así, dejó en claro que la pequeña no tenía ningún vínculo familiar con ella ni se trataba de Olivia o Filipa Alfonso.