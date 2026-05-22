El fuerte mensaje de los pasacalles que aparecieron en la Bombonera y el predio de Ezeiza: "Boca..."

La intención de las autoridades es contener el malestar de los hinchas y respaldar el sentimiento del plantel, pero cuidando las formas para evitar sanciones o desvíos de atención en el plano estrictamente deportivo.

Cómo se prepara Boca para el partido decisivo en la Copa Libertadores

A pesar del enojo colectivo por los fallos tecnológicos y arbitrales, desde adentro del club la decisión es esperar a que el agua baje para enfocarse por completo en el plano futbolístico, donde todavía se conserva el destino en manos propias.

El foco está puesto en el último partido de la fase de grupos, ante Universidad Católica el jueves 28 en Santiago, donde Boca buscará la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores. En el búnker xeneize se apoyan en las estadísticas para mantener la calma de cara a la excursión a Chile: al rival trasandino ya le ganó en la primera fecha del grupo, allá por comienzos de abril, y ese antecedente alimenta el optimismo de cara a una definición que todavía está al alcance de los objetivos del semestre. "Boca contra todos" pasó de ser una bandera en la calle a convertirse en el combustible con el que el equipo intentará dar la respuesta definitiva dentro del campo de juego.