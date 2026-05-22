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El fuerte mensaje de los pasacalles que aparecieron en la Bombonera y el predio de Ezeiza: "Boca..."

La Bombonera y el centro de entrenamientos de Boca amanecieron con leyendas unánimes que exponen el malestar generalizado por los fallos del árbitro Jesús Valenzuela. Mientras los hinchas y el plantel canalizan la bronca por la injusticia sufrida en la Copa Libertadores, la dirigencia tomó una firme postura de cara a la definición del grupo.

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El fuerte mensaje de los pasacalles que aparecieron en la Bombonera y el predio de Ezeiza: Boca...

El empate 1-1 ante Cruzeiro dejó una herida abierta que lejos está de cerrarse en los pasillos del club de la Ribera. Luego de gozar de una jornada de descanso, el plantel xeneize retomó los entrenamientos y tanto el predio de Ezeiza como los alrededores del estadio amanecieron con un mensaje que no necesita firma pero que resume el sentir de toda la institución: "Boca contra todos".

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En total, cinco pasacalles con esa misma leyenda ya colgaban en los accesos al predio de entrenamiento y en los puntos habituales de las inmediaciones de la Bombonera. Aunque aparecieron sin un responsable visible, el timing de la movida dice todo. Los carteles se colgaron apenas horas después de un partido en el que Leandro Paredes reclamó con furia en el campo de juego, Miguel Merentiel se expresó en sus redes sociales y el propio director técnico Claudio Úbeda hizo énfasis en varias respuestas de la conferencia de prensa sobre la directa influencia del arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela en el marcador final.

Cuál es la postura de la dirigencia frente a los pasacalles en la Bombonera

Lejos de generar un conflicto interno, los carteles reflejan con exactitud la sensación de injusticia que se respira en el día a día institucional. Si bien no existió una declaración oficial o una palabra dirigencial en on, la postura de la CD también está clara: acompañar las manifestaciones sin sumar más leña a un fuego que puede desenfocar lo que viene.

La intención de las autoridades es contener el malestar de los hinchas y respaldar el sentimiento del plantel, pero cuidando las formas para evitar sanciones o desvíos de atención en el plano estrictamente deportivo.

Cómo se prepara Boca para el partido decisivo en la Copa Libertadores

A pesar del enojo colectivo por los fallos tecnológicos y arbitrales, desde adentro del club la decisión es esperar a que el agua baje para enfocarse por completo en el plano futbolístico, donde todavía se conserva el destino en manos propias.

El foco está puesto en el último partido de la fase de grupos, ante Universidad Católica el jueves 28 en Santiago, donde Boca buscará la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores. En el búnker xeneize se apoyan en las estadísticas para mantener la calma de cara a la excursión a Chile: al rival trasandino ya le ganó en la primera fecha del grupo, allá por comienzos de abril, y ese antecedente alimenta el optimismo de cara a una definición que todavía está al alcance de los objetivos del semestre. "Boca contra todos" pasó de ser una bandera en la calle a convertirse en el combustible con el que el equipo intentará dar la respuesta definitiva dentro del campo de juego.

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