El gas, nueva arma en la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania

Rusia contragolpeó en Europa. Con una medida de consecuencias económicas y para el nivel de vida de la población. Decidió cortar el suministro de gas a Polonia y a Hungría, en una primera etapa. La razón dada por el gobierno de Vladimir Putin es porque ambos países no pagaron la importación del fluido en Rublos, la moneda rusa. Sucede que Rusia, producto de las sanciones por haber invadido Ucrania, no puede acceder al sistema internacional que regula las transacciones comerciales (el sistema "Swift"). Entonces no puede operar en dólares o convertirlo en rublos o viceversa. Una consecuencia más de la guerra entre Rusia y Ucrania