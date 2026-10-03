El curioso mensaje de Wanda Nara que pareció anticipar la infidelidad de Icardi con la China Suárez

Después de su paso por París, Wanda continuó su viaje junto a Zaira rumbo a Milán. Un día antes del encuentro que Icardi recordó recientemente, compartió una fotografía junto a su hermana frente a un avión privado y mostró la expectativa por el viaje con una frase que reflejaba el espíritu de la escapada: “Milán Fashion Week. Arriviamo”.

Cómo nació la relación de Mauro Icardi y la China Suárez

El vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez habría comenzado de manera virtual durante 2021, cuando empezaron a intercambiar mensajes después de que el futbolista le escribiera por Instagram. Según lo que trascendió en aquel momento, el contacto se intensificó con el paso de los meses, con conversaciones y envío de videos, hasta que finalmente acordaron verse personalmente.

El primer encuentro cara a cara ocurrió en París, en septiembre de 2021, cuando Icardi jugaba en el PSG y la China viajó desde Madrid. La cita se produjo mientras Wanda Nara se encontraba en Milán junto a su hermana Zaira, y el encuentro se convirtió después en el punto de partida del escándalo que dio origen al denominado WandaGate.

Con el tiempo, la propia China contó detalles de aquella primera cita y aseguró que hubo una conexión muy fuerte desde el momento en que se conocieron.