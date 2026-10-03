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El curioso mensaje de Wanda Nara que pareció anticipar la infidelidad de Icardi con la China Suárez

Tras la confesión de Mauro Icardi sobre su encuentro con la China Suárez en 2021, volvió a circular un llamativo posteo que Wanda Nara había realizado pocos días antes del escándalo.

3 oct 2026, 18:14
El curioso mensaje de Wanda Nara que pareció anticipar la infidelidad de Icardi con la China Suárez

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A cinco años del WandaGate, una publicación que Wanda Nara realizó en París volvió a cobrar protagonismo por un detalle que, visto desde el presente, resulta llamativo. La mediática había compartido una particular pregunta en sus redes sociales apenas dos días antes del encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez que terminaría desatando uno de los mayores escándalos del espectáculo.

La imagen había sido publicada cuando Wanda todavía estaba en pareja con Icardi y se encontraba en París antes de viajar a Milán junto a su hermana Zaira Nara para participar de la Semana de la Moda. En ese contexto, la empresaria posó en el jardín de Ralph’s Restaurant y acompañó la fotografía con una frase que, con el paso del tiempo, adquirió un significado diferente: “¿Te dejaron alguna vez plantad@? ”.

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En aquel momento, el mensaje no generó una repercusión particular y podía interpretarse simplemente como una de las publicaciones que Wanda compartía habitualmente con sus seguidores. Sin embargo, cinco años después y con todos los detalles que se conocieron sobre aquella época, la coincidencia temporal volvió a llamar la atención.

La pregunta apareció apenas dos días antes de la fecha que Icardi ubicó recientemente como el momento en que comenzó su historia con la China. Por eso, el viejo posteo de Wanda volvió a circular y quedó inevitablemente relacionado con lo que sucedería poco después.

Después de su paso por París, Wanda continuó su viaje junto a Zaira rumbo a Milán. Un día antes del encuentro que Icardi recordó recientemente, compartió una fotografía junto a su hermana frente a un avión privado y mostró la expectativa por el viaje con una frase que reflejaba el espíritu de la escapada: “Milán Fashion Week. Arriviamo”.

Cómo nació la relación de Mauro Icardi y la China Suárez

El vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez habría comenzado de manera virtual durante 2021, cuando empezaron a intercambiar mensajes después de que el futbolista le escribiera por Instagram. Según lo que trascendió en aquel momento, el contacto se intensificó con el paso de los meses, con conversaciones y envío de videos, hasta que finalmente acordaron verse personalmente.

El primer encuentro cara a cara ocurrió en París, en septiembre de 2021, cuando Icardi jugaba en el PSG y la China viajó desde Madrid. La cita se produjo mientras Wanda Nara se encontraba en Milán junto a su hermana Zaira, y el encuentro se convirtió después en el punto de partida del escándalo que dio origen al denominado WandaGate.

Con el tiempo, la propia China contó detalles de aquella primera cita y aseguró que hubo una conexión muy fuerte desde el momento en que se conocieron.

     

 

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