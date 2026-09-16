Desapareció mientras intentaba romper un récord en una montaña y su familia confirmó la peor noticia

De acuerdo con la información conocida sobre su recorrido, un grupo de montañistas polacos se encontró con ella poco antes de que comenzara el descenso del Cervino. Horas después surgieron las primeras señales de preocupación. McCrystal dejó de responder los mensajes y sus allegados perdieron completamente el contacto con ella.

La corredora Kalie McCrystal desapareció en el monte Cervino y su familia la dio por muerta. (Foto: IG/ @kalie_mcc)

Con el paso de las horas se puso en marcha un operativo que terminó extendiéndose durante dos semanas. Los equipos especializados recorrieron diferentes sectores de la montaña, pero no lograron localizarla. La corredora se encontraba en el Matterhorn, una de las montañas más emblemáticas de los Alpes, situada sobre la frontera entre Suiza e Italia, para reconocer el terreno antes de intentar establecer una nueva marca de ascenso y descenso.

Quién era Kalie McCrystal, la corredora desaparecida en los Alpes

McCrystal tenía 38 años y una amplia experiencia en terrenos de montaña. Era una habitual del Skyrunner World Series, circuito internacional especializado en carreras realizadas en escenarios de gran altitud y elevada dificultad técnica. Su familia remarcó que no se trataba de una deportista inexperta y que ya había recorrido anteriormente el propio Matterhorn.

Precisamente por su experiencia, la desaparición generó una fuerte conmoción dentro de la comunidad del skyrunning y entre los habitantes de Squamish. “Vivía la vida con igual dosis de determinación y alegría”, expresaron su madre y su hermana al despedirla.

Qué cree la familia que le ocurrió a Kalie McCrystal

Después de dos semanas sin resultados positivos, la familia explicó cuál es la principal hipótesis sobre lo sucedido durante el descenso. “A pesar de la excepcional habilidad y experiencia de Kalie en terrenos montañosos técnicos, incluyendo su experiencia previa en el propio Matterhorn, todo lo que sabemos ahora sugiere que cayó durante el descenso”, señalaron.

También aclararon que, pese al enorme despliegue realizado, los rescatistas no consiguieron encontrarla. “Este no es el resultado que ninguno de nosotros esperaba y es muy difícil de aceptar”, lamentaron.

La atleta canadiense se encontraba desaparecida desde el 1 de septiembre. (Foto: redes sociales)

La familia agradeció especialmente al equipo de rescate de montaña de la Guardia di Finanza, que estuvo a cargo de los operativos, y destacó su “profesionalismo, amabilidad y compromiso”.

También reconocieron la asistencia de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la Embajada de Canadá y de Hillary Gerardi, quien, según indicaron, fue la primera persona en dar la alerta por la desaparición.

El desgarrador mensaje de la familia tras dos semanas de búsqueda

Wendy Cooper y Jody McCrystal destacaron la enorme cantidad de personas que participaron directa o indirectamente de la búsqueda y acompañaron a la familia desde diferentes partes del mundo. “La muestra de cariño y apoyo hacia Kalie ha sido sencillamente increíble”, expresaron.

La madre y la hermana de la atleta reconocieron que todavía deseaban haber podido encontrarla, pero señalaron que encuentran cierto consuelo al pensar que McCrystal se encontraba haciendo aquello que más amaba. “Para nuestra familia, nada volverá a ser igual. Kalie significaba mucho para nosotros como hermana e hija, y su pérdida es algo que llevaremos con nosotros para siempre”, expresaron.

Finalmente, la despidieron con una referencia directa a su pasión por la montaña: “Encontramos consuelo al saber que estaba haciendo lo que la hacía sentir más viva hasta sus últimos momentos, y que permanece entre las montañas donde se sentía más en casa”.