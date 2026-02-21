Presos políticos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I y exigen su liberación.

Embed Atención Urgente: Aproximadamente 100 Presos Politicos se encuentran en Huelga de Hambre en el Centro de Torturas El Rodeo 1 en estos momentos. En su mayoría son Militares, pero también hay civiles y extranjeros.



Todos exigen Libertad!



Conocemos los castigos a los que son… — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) February 21, 2026

La protesta se produce en medio de tensiones por la amnistía

La huelga de hambre en la cárcel se conoció apenas un día después de que un grupo de mujeres que acampaba frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, levantara su propia protesta, iniciada la semana pasada para exigir la liberación de los detenidos.

La reciente ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional contempla la excarcelación de cientos de presos políticos, aunque organizaciones de derechos humanos advirtieron que el alcance es limitado y que deja fuera a numerosos detenidos, especialmente militares.

Familiares de los reclusos llevan semanas frente a distintos centros de detención para reclamar mayor celeridad en el proceso y la libertad plena de todos los presos.

Embed A esta hora, aún hay más de 800 presos políticos en las cárceles de nuestro país.



El régimen no tienen ninguna excusa para mantenerlos presos, pero mantienen a cientos de familias venezolanas en ascuas.



Anoche Jorge Arreaza dijo que se esperaban liberaciones masivas en las… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 21, 2026

Cuántos presos políticos siguen detenidos en Venezuela

Según dirigentes opositores y ONG, todavía hay más de 800 presos políticos en cárceles venezolanas, pese a las liberaciones anunciadas por el gobierno.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa cuestionó la demora en las excarcelaciones y exigió que se cumpla con las promesas oficiales. “El régimen no tiene ninguna excusa para mantenerlos presos”, afirmó, al tiempo que pidió que se libere a todos los detenidos.

En paralelo, el oficialismo sostuvo que la ley beneficiará a miles de personas que recibieron medidas alternativas a la prisión y que ahora podrían recuperar la libertad plena.

presos-politicos-venezuela Los familiares de los presos políticos reclaman su libertad. (Foto: EFE)

Críticas de organizaciones de derechos humanos

Desde Foro Penal advirtieron que cientos de presos quedaron excluidos de la amnistía, entre ellos militares y civiles acusados de supuestos delitos contra la soberanía.

Además, denunciaron restricciones en el acceso a la justicia, a los tribunales y a la defensa legal, lo que genera preocupación sobre el respeto de las garantías procesales.

La situación mantiene en alerta a organismos internacionales y gobiernos extranjeros, especialmente por la presencia de ciudadanos de otros países entre los detenidos. Mientras tanto, continúan las protestas de familiares y activistas, que reclaman transparencia, condiciones dignas de detención y la liberación de todos los presos políticos.