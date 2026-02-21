Presos políticos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I y exigen su liberación
En ese penal se encuentra detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo. La protesta fue denunciada por la ONG Foro Penal en medio de las demoras en la aplicación de la ley de amnistía.
Alrededor de 100 presos políticos recluidos en la cárcel venezolana El Rodeo I, donde también permanece detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo, iniciaron una huelga de hambre para exigir su liberación. Además, denunciaron su exclusión de la reciente ley de amnistía aprobada por el chavismo, según alertaron organizaciones de derechos humanos.
El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó que familiares de los detenidos comunicaron el inicio de la protesta. “Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo 1. Estamos intentando verificar la situación”, señaló el abogado en sus redes sociales.
La abogada y activista Tamara Suju también advirtió que la mayoría de los reclusos que se sumaron a la medida son militares, aunque también hay civiles y extranjeros. Todos reclaman su liberación inmediata en el marco de la ley de amnistía.
Según denunciaron familiares y activistas, los detenidos protestan tanto por las demoras en las excarcelaciones como por las condiciones de detención dentro del penal.
Atención Urgente: Aproximadamente 100 Presos Politicos se encuentran en Huelga de Hambre en el Centro de Torturas El Rodeo 1 en estos momentos. En su mayoría son Militares, pero también hay civiles y extranjeros.
La protesta se produce en medio de tensiones por la amnistía
La huelga de hambre en la cárcel se conoció apenas un día después de que un grupo de mujeres que acampaba frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, levantara su propia protesta, iniciada la semana pasada para exigir la liberación de los detenidos.
La reciente ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional contempla la excarcelación de cientos de presos políticos, aunque organizaciones de derechos humanos advirtieron que el alcance es limitado y que deja fuera a numerosos detenidos, especialmente militares.
Familiares de los reclusos llevan semanas frente a distintos centros de detención para reclamar mayor celeridad en el proceso y la libertad plena de todos los presos.
A esta hora, aún hay más de 800 presos políticos en las cárceles de nuestro país.
El régimen no tienen ninguna excusa para mantenerlos presos, pero mantienen a cientos de familias venezolanas en ascuas.
Anoche Jorge Arreaza dijo que se esperaban liberaciones masivas en las…
Cuántos presos políticos siguen detenidos en Venezuela
Según dirigentes opositores y ONG, todavía hay más de 800 presos políticos en cárceles venezolanas, pese a las liberaciones anunciadas por el gobierno.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa cuestionó la demora en las excarcelaciones y exigió que se cumpla con las promesas oficiales. “El régimen no tiene ninguna excusa para mantenerlos presos”, afirmó, al tiempo que pidió que se libere a todos los detenidos.
En paralelo, el oficialismo sostuvo que la ley beneficiará a miles de personas que recibieron medidas alternativas a la prisión y que ahora podrían recuperar la libertad plena.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
Desde Foro Penal advirtieron que cientos de presos quedaron excluidos de la amnistía, entre ellos militares y civiles acusados de supuestos delitos contra la soberanía.
Además, denunciaron restricciones en el acceso a la justicia, a los tribunales y a la defensa legal, lo que genera preocupación sobre el respeto de las garantías procesales.
La situación mantiene en alerta a organismos internacionales y gobiernos extranjeros, especialmente por la presencia de ciudadanos de otros países entre los detenidos. Mientras tanto, continúan las protestas de familiares y activistas, que reclaman transparencia, condiciones dignas de detención y la liberación de todos los presos políticos.