Atención estudiantes: abrieron inscripciones para las nuevas Becas Progresar que pagan ANSES y Capital Humano

Para educación obligatoria y trayectos formativos , el rango va de 16 a 24 años .

En Progresar Superior , los ingresantes pueden tener entre 17 y 24 años , mientras que los estudiantes avanzados pueden postularse hasta los 30 .

En el caso de enfermería, no hay límite de edad si se cumplen las condiciones académicas.

También está la línea Progresar Trabajo, destinada a cursos de formación profesional, con edades entre 18 y 24 años, que se extienden hasta 35 años para personas sin empleo formal registrado.

En todos los casos, el ingreso del grupo familiar no debe superar los topes fijados por el programa.

Requisitos de las Becas Progresar 2026

Hay condiciones que se repiten en todas las líneas:

Tener DNI (argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal).

Estar inscripto en una institución educativa reconocida.

Acreditar regularidad académica.

No superar el tope de ingresos de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) , con excepciones para pensiones no contributivas por invalidez.

Cumplir las pautas del reglamento Progresar.

Contar con el calendario de vacunación al día.

Participar en las actividades complementarias que establezca el programa.

Qué pide cada línea de las Becas Progresar

Progresar Obligatorio

Está destinado a jóvenes de 16 a 24 años y exige mantener la regularidad escolar durante todo el ciclo lectivo.

Progresar Superior

Se debe haber terminado el secundario sin adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones incluidas en el programa. La edad varía según la trayectoria (ingresantes o avanzados). Enfermería no tiene límite etario.

Progresar Trabajo

Además del requisito de edad, es obligatorio realizar un curso de formación profesional validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y considerado estratégico.

Cuánto se cobra con Becas Progresar

El esquema de pagos se mantiene en línea con años anteriores. El monto mensual ronda los $35.000:

El 80% se paga todos los meses (unos $28.000).

El 20% restante se retiene y se acredita cuando se certifica la regularidad académica.

Cómo hacer la inscripción paso a paso

El trámite es gratuito y 100% online.

Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.

Ingresar a la plataforma oficial del programa o a la app Progresar+.

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Adjuntar o validar la documentación requerida.

Confirmar la inscripción y seguir el estado del trámite desde el sistema.

Si la solicitud es aprobada, la ANSES informará el calendario de pagos y la fecha de acreditación. Mantener los datos actualizados es clave para evitar demoras o rechazos.