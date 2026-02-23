La firme reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron si podría ir a la cárcel por las apuestas ilegales

Embed

Cómo le arruinó el cumpleaños Wanda Nara a Mauro Icardi

El jueves 19 de febrero Mauro Icardi cumplió 33 años y hoy es el turno de Benedicto, hijo de Wanda Nara y Maxi López. La conductora de MasterChef Celebrity organizó un asado familiar para festejar el cumpleaños de su hijo, justo el mismo día en que se celebraba el aniversario del delantero del Galatasaray.

En esta ocasión, la celebración se convirtió en un punto de encuentro íntimo pero cargado de simbolismo, ya que coincidió con una fecha significativa para ambos protagonistas de la historia.

En la reunión estuvieron presentes Maxi, el abuelo Andrés Nara, Guido Icardi -hermano de Mauro-, Martín Migueles y otros allegados. El encuentro reunió a distintas personas cercanas a Wanda, en un clima de celebración y también de exposición pública, ya que la empresaria compartió varios momentos en sus redes sociales.

La lista de invitados reflejó la mezcla de vínculos familiares y amistosos, y la propia Wanda se encargó de mostrarlo en sus redes, reforzando la idea de que cada gesto suyo tiene un costado mediático.

Uno de los videos que subió llamó especialmente la atención. Allí se ve a una de las hijas que Wanda tiene con Mauro en brazos de Migueles. Ese gesto fue interpretado como un detalle incómodo para Icardi.

La escena, aparentemente inocente, se transformó en un foco de comentarios y lecturas cruzadas, dejando entrever que detrás de la imagen podía haber un mensaje implícito.

El futbolista ya había mostrado su postura en situaciones similares. El año pasado, tras un viaje en el que Wanda compartió imágenes de una de sus hijas muy cerca de su novio, Icardi reaccionó con firmeza: emitió un comunicado y realizó un pedido a la Justicia para que se limite cualquier contacto físico.

Ese antecedente marcó un precedente claro: Icardi no tolera que sus hijas aparezcan en situaciones que él considera inapropiadas, y cada vez que ocurre, responde con acciones concretas.

La coincidencia de fechas y la presencia de figuras vinculadas tanto a Wanda como a Mauro volvieron a poner en escena la compleja dinámica familiar que los rodea. Pero lo que más ruido generó fue la sensación de que Wanda eligió ese momento para enviar un mensaje directo a su ex. Al mostrar a sus hijas en brazos de Migueles, justo en el cumpleaños de Icardi, muchos interpretaron que la conductora buscó pincharlo o incluso arruinarle la celebración.

El cruce de interpretaciones dejó en claro que, más allá de la fiesta, la tensión entre ambos sigue latente y cualquier gesto se convierte en motivo de especulación.

En definitiva, lejos de pasar desapercibida, la fiesta de Benedicto terminó siendo también un escenario donde Wanda volvió a marcar territorio y dejar claro que, cuando se trata de Mauro, siempre hay un gesto que reaviva la tensión.

El festejo, que debía ser un momento alegre para su hijo, terminó funcionando como un recordatorio de que las disputas familiares siguen presentes y que cada aparición pública se convierte en un capítulo más de esta historia.