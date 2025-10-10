En vivo Radio La Red
Quién era Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado en México

La víctima estaba instalada en el DF y se preparaba para participar en un reality show en Televisa donde competiría con su novia, Mariana Ávila, en la nueva temporada de la TV azteca.

El modelo argentino Fede Dorcaz antes de ser asesinado en México (Foto: Instagram/fededorcaz)

El mundo del espectáculo está de luto por el asesinato del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, ocurrido este jueves por la noche en la Ciudad de México. El artista, de 29 años, fue atacado a tiros mientras conducía una camioneta por el Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Dorcaz habría sido interceptado por motociclistas que le dispararon en un ataque directo y planificado.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo”, indicó el comunicado oficial.

Las autoridades ya analizan las cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los agresores y determinar el motivo del crimen, que generó conmoción tanto en México como en Argentina.

De Mar del Plata al éxito internacional

Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, nació en 1996 en Mar del Plata. En su sitio web oficial relataba: “He venido a radicarme en México y aquí he encontrado grandes oportunidades. Soy feliz en esta etapa de mi vida porque he logrado muchos de mis sueños”.

Hijo único, se mudó con su familia a Palma de Mallorca, España, a los 13 años, donde comenzó su carrera como modelo. A los 18, firmó un contrato exclusivo con una agencia en Barcelona, que lo llevó a trabajar en España, Italia y Estados Unidos.

Con el tiempo, descubrió su pasión por la música y decidió mudarse a Los Ángeles para iniciar su carrera artística. En su repertorio destacan temas como A su medida, Loser, Demasiado tarde y Volver a empezar.

Fede Dorcaz y su novia Mariana &Aacute;vila. (Foto: Instagram/@soymarianaavila)

Fede Dorcaz y su futuro en la televisión mexicana

Antes de su muerte, Fede Dorcaz se encontraba en los estudios de Televisa, ensayando para su participación en la séptima temporada del reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, que iba a comenzar el 13 de octubre.

Los conductores del programa confirmaron que debía debutar junto a su novia, la actriz Mariana Ávila, quien este viernes le dedicó un desgarrador mensaje en X (ex Twitter): “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

El crimen del joven artista generó una ola de dolor entre colegas, amigos y fanáticos, que inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y reclamos de justicia.

