Yanina Latorre fulminó a Wanda Nara por su nuevo viaje a México: "Las nenas no están con..."

Pero claro que su cuestionamiento no quedó ahí, porque acto seguido se refirió críticamente a la logística familiar. “La madre está en Europa, las deja con Don Nara, que estaba peleada a muerte y es todo flojo de papeles. ¿No se puede quedar un tiempo acá?”, se preguntó y dejó la inquietud flotando en el éter.

Asimismo, si bien admitió lo importante que es el contrato con la plataforma de la N, Yanina cuestionó lo que entiende como viajes evitables. “Lo de Love Is Blind lo entiendo, tiene un contrato con Netflix, pero ¿Quién cuida a esas chicas y a los tres nenes? Son muy chiquitas”, volvió a cuestionar.

Por último, Yanina Latorre remarcó que toda esta situación se hace aún más compleja por la distancia de los respectivos padres de sus cinco hijos, quienes están instalados del otro lado del Atlántico. “Maxi López está en Europa. Las nenas están con ese problema de que no ven al papá, que pide la restitución, que están expuestas, tienen que empezar terapia, está el Ministerio Público Tutelar en el medio, el tire y el afloje... ¿Wanda no puede quedarse un poco con las hijas? Porque esto no lo necesita, estar todo el día afuera”, concluyó contundente.

La semana pasada, Wanda Nara sorprendió al regresar a la Argentina tras un viaje relámpago a Miami y lanzar durísimas declaraciones contra Mauro Icardi, llegando incluso a comparar su matrimonio con el calvario que vivió Julieta Prandi. Ahora se conoció que detrás de esa reacción habría estado un demoledor dictamen del defensor de menores, que complica aún más su situación judicial.

En Puro Show (El Trece), Angie Balbiani reveló que el informe, de 11 páginas, fue firmado el 18 de agosto por Marcelo Gustavo Jalili, y que su contenido “no colabora para el lado de Wanda, especialmente en un contexto de restitución internacional”.

“Es fuerte el escrito, pero tiene mucha concordancia con lo que venía hablando el Ministerio Público Tutelar respecto a que las chicas tienen las lealtades modificadas. Ellas quieren pasar tiempo con su padre, pero temen decirlo por influencia de la madre”, explicó la periodista.

Además, Balbiani agregó que el documento describe una situación crítica: “Al pedirle a Wanda que facilite la comunicación de una de las nenas con su padre, ella respondió que Mauro les había fallado nuevamente y que era humillante para ellas ver a los hijos de la pareja utilizando sus pertenencias en Turquía”.

El párrafo más contundente del dictamen advierte que: “Las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor, en particular, muestra un marcado contraste en su discurso: cuando está sola puede expresarse libremente sobre su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre. Esto refleja la culpa que siente por tener intereses distintos a los de su progenitora, lo que llega a percibir como una traición hacia ella”.

Este informe, según trascendió, habría sido el detonante de la furiosa reacción pública de Wanda, que ahora enfrenta un escenario judicial cada vez más adverso en su disputa con Mauro Icardi.