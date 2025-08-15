Las fotos del regreso de Wanda Nara a la Argentina tras su viaje a México y sus picantes declaraciones

También reveló que el jugador de Boca Juniors, Ayrton Acosta, le escribe ocasionalmente. En general, su regreso se mostró con una postura firme y clara respecto a temas personales y familiares, manteniendo el foco en su carrera profesional y su vida como madre.

“No me interesa lo que dice Tamara Báez. Con ella tengo la mejor”, aseguró Wanda sobre la pareja de Elian Valenzuela, y dejando en claro que con el cantante tiene un vínculo de amistad. Y reconoció que el futbolista de Boca, Costa, "a veces le escribe".

Sobre el conflicto con su ex Mauro Icardi, contó que antes del viaje se hizo estudios médicos y ahí se dio cuenta que la obra social estaba cortada. Y además le envió su total apoyo a Julieta Prandi después de la condena a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

Durante el viaje, las hijas de la mediática quedaron con su papá Andrés Nara y su hermana Zaira. “Abuelo – Madrina – Primos. Nuevamente Netflix confía en mí para conducir un proyecto enorme y me tocará hacer viajes de 3 días. Mientras tanto, en Buenos Aires, mi familia cuida de lo más valioso que tengo”, escribió la rubia sobre la imagen familiar donde se ve a sus hijas con ellos.

Mirá las fotos de la llegada de Wanda Nara a la Argentina desde México donde viajó por trabajo.

La foto inédita y más tierna de Wanda Nara en su primer trabajo de niña

A través de una historia de Instagram, Wanda Nara recordó sus primeros pasos en el mundo de la moda y sorprendió a todos sus millones de seguidores.

Se trata de una foto de su primer trabajo como modelo infantil. La imagen fue publicada por su mamá, Nora Colosimo, quien quiso homenajear los comienzos de su hija en el mundo de la moda.

“Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita”, escribió orgullosa Colosimo junto a la imagen, dejando en claro el orgullo que siente por el camino recorrido por la empresaria.

La conductora en tanto replicó la publicación en sus historias de Instagram y agregó junto a un emoji de corazón rojo y una carita emocionada: “Mi primer trabajo Revista Para Ti moda”.

En la fotografía se puede ver a una Wanda Nara muy pequeña, sonriente y segura frente a cámara, luciendo una boina gris, un blazer azul marino con botones plateados y una falda escocesa.