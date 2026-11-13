Inundaciones en el Litoral por el Niño: más de 4.500 afectados por la crecida del río Paraná

Nueve de ellos se encuentran sobre el río Paraná, mientras que el restante corresponde a la Isla del Cerrito, en Chaco, ubicada en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná.

Itatí es la localidad correntina más afectada por las crecidas de los ríos.

Las zonas que presentan niveles críticos son:

Chaco: Barranqueras e Isla del Cerrito.

Corrientes: Goya y Esquina.

Santa Fe: Reconquista y San Javier.

Entre Ríos: La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

Aunque estas localidades registran las situaciones hidrométricas más comprometidas, el impacto de las inundaciones alcanza a otras ciudades donde el agua comenzó a descender, pero todavía hay familias que no pueden regresar a sus hogares.

Este es el caso de la ciudad de Corrientes, donde el río pasó del nivel de evacuación al de alerta, aunque 690 personas continúan con sus viviendas afectadas.

Corrientes y Chaco concentran la mayor cantidad de evacuados

Corrientes es una de las provincias más golpeadas por la crecida del Paraná. Además de los 690 vecinos afectados en la capital provincial, otras localidades presentan un importante número de evacuados. Entre los distritos con mayor cantidad de damnificados se encuentran Itatí, con 518 personas; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211.

En Chaco, la situación también es delicada, especialmente en comunidades rurales que quedaron aisladas por el avance del agua. Durante el jueves, las autoridades provinciales desplegaron un operativo de asistencia en Isla Soto, un paraje cercano a Puerto Vilelas, en el Gran Resistencia.

La crecida del río Paraná dejó a varias familias sin acceso terrestre y provocó interrupciones en el suministro eléctrico. Ante esta situación, el Comité Provincial de Emergencia trasladó grupos electrógenos y otros elementos de asistencia para garantizar servicios esenciales a los vecinos afectados.

Santa Fe: preocupación por las familias evacuadas en la Vuelta del Paraguayo

En la provincia de Santa Fe, la emergencia afecta especialmente a las familias que viven en zonas bajas y cercanas a los cursos de agua. Aunque la capital provincial se encuentra en nivel de alerta y no de evacuación, 166 personas debieron ser reubicadas debido al avance del agua.

Uno de los sectores más comprometidos es la Vuelta del Paraguayo, un barrio ubicado junto al río Santa Fe, que constituye un brazo natural del Paraná. La crecida provocó anegamientos y obligó a varias familias a abandonar temporalmente sus viviendas, por su parte, en Reconquista las autoridades informaron que 33 personas resultaron afectadas por las inundaciones.

Entre Ríos: 65 familias evacuadas y asistencia sanitaria por la creciente

En Entre Ríos, los registros oficiales indican que 65 familias permanecen evacuadas o autoevacuadas como consecuencia de la crecida. La ciudad de Paraná concentra la mayor parte de los casos, con 36 grupos familiares que abandonaron sus viviendas por sus propios medios y otros 22 que permanecen alojados en refugios oficiales.

Las autoridades provinciales y municipales mantienen operativos de asistencia que incluyen la entrega de materiales y elementos de primera necesidad.

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Además, se realiza un seguimiento sanitario para prevenir enfermedades relacionadas con las inundaciones, especialmente aquellas que pueden aparecer por el contacto con agua contaminada y las condiciones de humedad. La situación continúa bajo vigilancia ante la posibilidad de nuevas variaciones en los niveles del río.

Uno de los principales interrogantes de las familias afectadas es cuándo comenzará a retirarse el agua de las zonas inundadas. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná podría experimentar un descenso gradual durante los próximos días, especialmente frente al puerto de Corrientes.

En ese punto, el nivel de evacuación se encuentra establecido en los 7 metros, mientras que el registro informado es de 6,72 metros.

Qué pasa con el río Uruguay y cuáles son las zonas en alerta

Mientras el río Paraná concentra la mayor preocupación, el río Uruguay presenta un comportamiento variable, aunque por el momento no genera un escenario de inundaciones generalizadas en las localidades costeras. En su tramo superior se registra un aumento del caudal debido a las lluvias acumuladas durante los últimos días en el sur de Brasil.

Sin embargo, entre Panambí, en Misiones, y Bonpland, en Corrientes, el río se mantiene estacionario o con tendencia descendente. La situación cambia en el sector ubicado aguas arriba de la represa de Salto Grande, entre Monte Caseros y Federación, donde se observa un incremento de los niveles.

El río Uruguay presenta un comportamiento variable. (Foto: archivo, IA)

Aguas abajo de la central hidroeléctrica, en cambio, predominan registros estables o en descenso, aunque algunos puntos todavía experimentan los efectos de la crecida anterior.

Paso de los Libres, en Corrientes, es la única localidad sobre el río Uruguay que permanece en nivel de alerta, aunque los registros muestran una tendencia a la baja.