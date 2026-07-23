La fuerte decisión de Maxi López tras el robo a Wanda Nara en Milán: "Estamos..."

Además, adelantó cuál será el siguiente paso una vez que concluyan las gestiones en Italia y dejó en claro que el plan es regresar al país junto a toda la familia: "Cuando resolvamos esta situación, volveremos todos juntos a Argentina".

Qué dijo Andrés Nara de Mauro Icardi tras el robo a Wanda

Andrés Nara volvió a referirse al violento robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán y lanzó duras críticas contra Mauro Icardi. Según sostuvo, el futbolista no colaboró con los trámites necesarios para que sus hijas pudieran recuperar la documentación perdida durante el asalto.

En diálogo con SQP (América TV), el padre de la empresaria describió el difícil momento que atravesó la familia y cuestionó la actitud que, según él, tomó el delantero tras el episodio.

"El tema de las chicas ya no es el mismo caso y acá viene el gran problema. Las chicas le están pidiendo por favor que se solidarice con este tema dado de que ellas tienen que continuar con sus tareas en Argentina. Se niega rotundamente en vez de solucionar un tema gran grave psicológicamente para sus mismas hijas, no, se opone", comentó indignado.

Según explicó, incluso hubo un pedido judicial para avanzar con los trámites, aunque aseguró que el futbolista mantiene su negativa: "El juez le pidió por intermedio de Ana Rosenfeld que se expide para firmar una serie de documentación. Él se niega a eso y las nenas le están pidiendo por favor, sumado a la situación que vivieron".

Para cerrar, el padre de Wanda volvió a marcar sus diferencias con el delantero y sostuvo que, pese al conflicto entre ambas partes, debería priorizar el bienestar de sus hijas en un contexto tan delicado. "Todos saben lo que sé y siempre supe de él, estoy convencido, pero en estos momentos de guerra poner una bandera blanca en ciertas situaciones extremas para solidarizarse en ciertas situaciones. El problema es que quedaron indocumentadas y el que tiene que firmar para resolver este tema no lo hace", se sinceró.