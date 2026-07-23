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La fuerte decisión de Maxi López tras el robo a Wanda Nara en Milán: "Estamos..."

Tras el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán, donde se encontraban sus hijos, Maxi López tomó una importante decisión.

23 jul 2026, 16:56
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Tras el impactante robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán, mientras se encontraba de viaje por Europa y asistía a la final del Mundial entre Argentina y España, Maxi López decidió viajar a Italia para reencontrarse con sus hijos y brindarles contención en medio del difícil momento familiar.

En paralelo, Mauro Icardi arribó a Milán acompañado por la China Suárez con el objetivo de cumplir con distintas instancias judiciales relacionadas con la situación de Francesca e Isabella. En ese contexto, el exfutbolista también aprovechó para estar cerca de Benedicto y Constantino, los hijos que tuvo con la mediática.

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A través de sus historias de Instagram, Maxi compartió una imagen del reencuentro familiar, del que también participaron Elle y Lando, los hijos que tuvo con Daniela Christiansson. Además, contó que debieron realizar los trámites para reemplazar la documentación que se perdió durante el robo.

En su publicación, el exfutbolista transmitió tranquilidad al confirmar que, pese al mal momento vivido, sus hijos se encuentran en buen estado. "Ya estamos juntos con mis hijos haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien", escribió.

Además, adelantó cuál será el siguiente paso una vez que concluyan las gestiones en Italia y dejó en claro que el plan es regresar al país junto a toda la familia: "Cuando resolvamos esta situación, volveremos todos juntos a Argentina".

Qué dijo Andrés Nara de Mauro Icardi tras el robo a Wanda

Andrés Nara volvió a referirse al violento robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán y lanzó duras críticas contra Mauro Icardi. Según sostuvo, el futbolista no colaboró con los trámites necesarios para que sus hijas pudieran recuperar la documentación perdida durante el asalto.

En diálogo con SQP (América TV), el padre de la empresaria describió el difícil momento que atravesó la familia y cuestionó la actitud que, según él, tomó el delantero tras el episodio.

"El tema de las chicas ya no es el mismo caso y acá viene el gran problema. Las chicas le están pidiendo por favor que se solidarice con este tema dado de que ellas tienen que continuar con sus tareas en Argentina. Se niega rotundamente en vez de solucionar un tema gran grave psicológicamente para sus mismas hijas, no, se opone", comentó indignado.

Según explicó, incluso hubo un pedido judicial para avanzar con los trámites, aunque aseguró que el futbolista mantiene su negativa: "El juez le pidió por intermedio de Ana Rosenfeld que se expide para firmar una serie de documentación. Él se niega a eso y las nenas le están pidiendo por favor, sumado a la situación que vivieron".

Para cerrar, el padre de Wanda volvió a marcar sus diferencias con el delantero y sostuvo que, pese al conflicto entre ambas partes, debería priorizar el bienestar de sus hijas en un contexto tan delicado. "Todos saben lo que sé y siempre supe de él, estoy convencido, pero en estos momentos de guerra poner una bandera blanca en ciertas situaciones extremas para solidarizarse en ciertas situaciones. El problema es que quedaron indocumentadas y el que tiene que firmar para resolver este tema no lo hace", se sinceró.

     

 

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