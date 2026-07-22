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Qué significa "perlas", el término que usó Rosalía en el video que enfureció a los hinchas argentinos

La cantante española compartió un video de Mía Khalifa que celebraba el triunfo de España sobre Argentina y utilizaba un fragmento de su canción “La Perla”. Aunque el tema no fue escrito sobre la Selección, el contexto hizo que muchos lo interpretaran como una burla hacia la Albiceleste.

22 jul 2026, 08:00
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Qué significa perlas, el término que usó Rosalía en el video que enfureció a los hinchas argentinos

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La polémica que envuelve a Rosalía tras la final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos. La artista española quedó en el centro de las críticas luego de repostear un video de Mía Khalifa que celebraba el triunfo de España sobre Argentina con la frase: “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”.

El clip estaba musicalizado con “La Perla”, una de las canciones incluidas en Lux, el último álbum de la catalana. A partir de allí, muchos usuarios argentinos comenzaron a preguntarse qué significa realmente el término “perlas” y si se trataba de una referencia directa a la Selección.

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En realidad, “La Perla” no habla de un país ni de un equipo de fútbol. La canción está dedicada a una persona del pasado de Rosalía —cuya identidad nunca confirmó— y retrata a una expareja conflictiva, manipuladora y emocionalmente dañina.

En uno de sus versos más comentados se escucha: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. En ese contexto, “perla” se utiliza de forma irónica para describir a alguien que provoca decepción y en quien no se puede confiar.

Por eso, aunque la letra original no tiene ninguna relación con el fútbol, el hecho de que Mía Khalifa utilizara ese fragmento para celebrar la derrota argentina hizo que muchos hinchas interpretaran el mensaje como una provocación. La controversia creció todavía más cuando Rosalía compartió el video en su perfil de TikTok.

Mientras algunos sostuvieron que simplemente republicó un contenido que utilizaba una canción de su autoría, otros consideraron que el gesto fue innecesario en medio de la sensibilidad que dejó la derrota de la Selección en la final. Horas después, la cantante eliminó la publicación de su cuenta.

Cabe recordar que Rosalía tiene un fuerte vínculo con el público argentino y regresará al país durante la primera semana de agosto para presentarse en vivo. Además, en una visita al programa Otro Día Perdido había confesado su deseo de conocer a Lionel Messi y expresó su admiración por artistas como Nathy Peluso y Emilia Mernes, además de declararse fan de la escritora Mariana Enríquez.

Qué pasará con los shows de Rosalía en Argentina tras la polémica

Por el momento, no hay ningún anuncio oficial de cancelación o reprogramación de los shows de Rosalía en Argentina. Su gira mantiene las fechas previstas y la venta de entradas continúa con normalidad en la página del estadio del Movistar Arena.

La polémica estalló luego de que la cantante reposteara un video de Mía Khalifa celebrando el triunfo de España sobre Argentina con un fragmento de su canción “La Perla”. Aunque horas después eliminó la publicación, en redes sociales comenzaron campañas para pedir la devolución de entradas e incluso llamados a boicotear sus recitales.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna comunicación de la producción, de la artista ni de las empresas organizadoras que indique cambios en los conciertos. Todo sigue programado según lo previsto.

Pese al fuerte revuelo que generó en las redes sociales, por ahora los recitales de Rosalía en Buenos Aires siguen en pie y no hubo modificaciones en el cronograma oficial.

     

 

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