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Impactante derrumbe en la alta montaña: una lluvia de rocas destrozó una camioneta

El desprendimiento obligó a interrumpir la circulación entre Potrerillos y Uspallata. El conductor del vehículo logró salir ileso, mientras las autoridades desplegaron un operativo para despejar el camino.

Impactante derrumbe en la alta montaña. (Foto: redes sociales

Impactante derrumbe en la alta montaña. (Foto: redes sociales, mejorada con IA)

Un impresionante desprendimiento de rocas en la Ruta Nacional 7, en Mendoza, provocó importantes daños en una camioneta Toyota Hilux que circulaba por la zona de alta montaña. El accidente ocurrió este miércoles, cerca de las 10 de la mañana, a la altura del kilómetro 1.112, y obligó a cortar el tránsito en uno de los principales corredores que conectan Argentina con Chile.

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El conductor, un ciudadano chileno radicado en Argentina, logró salir ileso pese a que las piedras impactaron directamente contra la parte frontal del vehículo, que quedó prácticamente destruida.

El episodio se produjo después del puesto fijo de control de Los Árboles, perteneciente a Gendarmería Nacional, en un sector montañoso donde grandes formaciones rocosas se encuentran junto a la calzada. Tras recibir una alerta a través del 911, efectivos de Gendarmería que realizaban una recorrida de rutina llegaron al lugar y constataron la magnitud del desprendimiento.

Los uniformados verificaron los daños sufridos por la camioneta y confirmaron que, pese a la violencia del impacto, el automovilista no presentaba lesiones físicas. El desprendimiento no solo afectó a la camioneta, sino que también provocó serias complicaciones para quienes circulaban por la zona de alta montaña.

Las rocas cayeron desde una formación ubicada a un costado de la ruta y terminaron cubriendo parte de la calzada, lo que obligó a las autoridades a interrumpir la circulación en el tramo comprendido entre Potrerillos y Uspallata. Como consecuencia, numerosos vehículos quedaron varados en ambos sentidos, mientras efectivos de Gendarmería Nacional permanecían en el lugar para organizar el tránsito y evitar nuevos incidentes.

Ante la magnitud del derrumbe, se solicitó la intervención de maquinaria especializada para retirar los bloques de piedra que impedían el paso. La empresa Caminos del Aconcagua, concesionaria del tramo, desplegó una retroexcavadora con el objetivo de comenzar las tareas de despeje.

Los operarios lograron abrir una brecha entre las rocas y habilitaron un paso provisorio para evacuar los vehículos que habían quedado atrapados a ambos lados del sector afectado.

La medida permitió aliviar la congestión durante el mediodía, aunque todavía era necesario retirar las piedras de mayor tamaño que permanecían sobre la ruta. Para completar el operativo, se aguardaba la llegada de equipos de mayor porte que permitieran liberar completamente la calzada.

La empresa Caminos del Aconcagua habilitó un paso provisorio con una retroexcavadora para evacuar los vehículos varados.

La empresa Caminos del Aconcagua habilitó un paso provisorio con una retroexcavadora para evacuar los vehículos varados.

Qué pasó con el paso internacional Cristo Redentor tras el derrumbe

A pesar de las complicaciones registradas sobre la Ruta Nacional 7, las autoridades informaron que el paso internacional Cristo Redentor se mantenía habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. Sin embargo, el desprendimiento generó interrupciones en el tránsito del lado argentino, especialmente en el sector comprendido entre Potrerillos y Uspallata.

La Ruta 7 constituye una de las principales vías de comunicación terrestre entre Argentina y Chile, por lo que cualquier corte en la zona de alta montaña puede afectar tanto a vehículos particulares como al transporte de cargas. Mientras continuaban las tareas de limpieza, el personal de Gendarmería permanecía en el sector para supervisar la circulación y coordinar el desplazamiento de los automovilistas.

En pocas palabras

  • Derrumbe en Mendoza: Una lluvia de rocas destrozó una camioneta en la alta montaña, interrumpiendo el tránsito.
  • Sin heridos: El conductor del vehículo resultó ileso a pesar del impactante desprendimiento en la Ruta Nacional 7.
  • Despeje de ruta: Se desplegó maquinaria especializada para retirar las rocas y habilitar un paso provisorio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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