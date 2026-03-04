¿Seguirá en su programa? La angustia de Georgina Barbarossa por la incertidumbre que hay con Nancy Pazos

Además, aclaró que la información no fue compartida al aire, sino en conversaciones privadas con sus compañeros de trabajo. “No lo contó al aire, sino que lo habló con sus compañeros y me lo contaron”, remarcó De Brito.

Cómo fue la picante crítica de Baby Etchecopar contra Nancy Pazos por encadenarse frente al Congreso

Baby Etchecopar participó de un móvil en el programa Desayuno Americano (América TV) y, entre distintos temas de actualidad, se refirió a la polémica imagen que Nancy Pazos compartió el miércoles en sus redes sociales: una foto encadenada y amordazada frente al Congreso como protesta contra la reforma laboral.

“Mientras los periodistas defiendan unos al kirchnerismo y otros a Milei, y los que vamos por el medio nos puteen de un lado y del otro y esto sea un River-Boca y no una República, vamos a estar muy mal”, expresó en su análisis el conductor de Basta Baby (A24).

Al profundizar sobre el rol del periodismo y la política, agregó: “Hay que tener dignidad, tener bolas y tenemos que laburar a favor de la gente, no de Cristina o de Milei. Desde mi programa, poco o mucho, peleo para la gente. Es más, yo no recibo políticos en mi programa, no los quiero escuchar”.

Cuando le preguntaron puntualmente por la foto de Nancy Pazos encadenada y con la boca tapada frente al Congreso, Etchecopar fue tajante: “Nancy Pazos que tiene una gran posibilidad de ser una periodista destacada y poder pelear por la gente, podría hablar a favor de la gente y es mejor que las cadenas que se puso”.

Con tono crítico, sumó: “A mí hay algunas figuras que me hartaron, estos conventillos de Nancy Pazos yo no los termino de entender porque me la encuentro en los Martín Fierro y te abraza, besa y adora y después te mata”.

Sobre el papel de los comunicadores, sostuvo: “No tenemos que pelearnos por cuestiones ideológicas y tampoco militar el periodismo. Creo que Nancy quiere hacer política y ese es el grave problema que tenemos: que después con todas estas payasadas llega”.

Por último, cerró con una reflexión sobre la exposición mediática: “Yo no le pego. Que garpe mucho al aire está bien, el hecho cómo y por qué garpa al aire. Hay mucha gente garpa al aire y no dejan y hay otros que no garpan nada al aire y son maravillosos escucharlos. Hay que ver la calidad y no la cantidad, pero igual no estoy en contra de Nancy”.