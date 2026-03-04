Iván, el hermano de Brian Sarmiento, hizo una grave acusación en medio de su participación en Gran Hermano

En ese sentido, el joven se mostró desconcertado por el cambio en el vínculo con el actual participante del reality de Telefe. “No sé cuál fue el click que hizo él para cambiar de un día para el otro, si yo dejé todo, fui, le di una mano, trabajamos juntos y ahora que no están saliendo bien las cosas me suelta la mano”, sostuvo.

A pesar del enojo, Iván dejó claro que todavía le gustaría poder tener una charla cara a cara para aclarar la situación. “Me encantaría que un día venga y me explique el por qué real porque nunca me lo dijo”, dijo.

Sin embargo, luego lanzó una acusación fuerte contra su hermano. “Me dijo e hizo muchas cosas que no se hacen porque me culpó y ensució mi nombre, como si fuera que yo le había robado, pero no fue así”, afirmó.

El conflicto familiar también habría impactado en su padre, quien quedó en el medio de la disputa entre los dos hermanos. “Mi viejo está en el medio y el otro día me llamó para pedirme que no salga a hablar, pero le dije: ‘mirá viejo, yo soy grande y si salgo a hablar no es porque mi hermano esté en GH, porque yo estuve ahí en Tinelli trabajando y él quería que yo salga en las previas y cuando podía salía, pero estoy bien de este lado”, relató.

En ese contexto, Iván también se refirió a cómo percibe la mirada del público sobre la situación. “La gente piensa que el malo de la película soy yo, cuando es al contrario, y a mi viejo le intenté explicar eso, pero bueno, está en el medio y un poquito al lado de Brian porque va a la tribuna”, comentó.

Además, explicó parte de los conflictos laborales que habrían provocado el distanciamiento entre ambos. “Brian me decía que yo no estaba laburando de la misma manera. Cuando se terminó el Bailando y la temporada de Mar del Plata que hicimos fue un momento en el que la gente no quería invertir en publicidad y en canje”, detalló.

Por último, Iván reveló el difícil momento económico que atravesó tras la ruptura con su hermano: “Yo me quedé en la calle”.

Las declaraciones se conocen mientras Brian Sarmiento continúa dentro de Gran Hermano Generación Dorada, donde ya protagonizó momentos de tensión, incluso cuando se quebró al hablar de la comida que había preparado Andrea del Boca. Entretanto, afuera de la casa, el conflicto familiar suma un nuevo capítulo.

Cuánto debe de cuota alimentaria Brian Sarmiento a su hija

La participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue generando repercusiones, pero no solamente por su desempeño dentro de la casa. En las últimas horas volvió a tomar fuerza un conflicto judicial que involucra al exfutbolista y que tiene que ver con la cuota alimentaria de la hija que tuvo con su expareja, Jazmín “Tessie” Poza.

La mujer había hablado tiempo atrás en el ciclo de streaming Ejército de LAM (Bondi), donde lanzó duras acusaciones contra el actual participante del reality. En ese contexto aseguró que Sarmiento “abandonó a su hija” y sostuvo que, aunque “nunca fue violento desde el insulto”, sí ejerció una forma de violencia “económica”.

Ahora, el tema volvió a instalarse luego de que el periodista Santiago Riva Roy brindara nuevos detalles en DDM (América TV). Allí explicó que Poza habría solicitado el embargo del dinero que el mediático cobra por su participación en el programa, debido a una deuda acumulada por la cuota alimentaria.

Según se informó, el reclamo corresponde a 22 meses sin pago, con una cuota establecida en 300 dólares mensuales. Con esa base, la suma adeudada ascendería actualmente a 12.792.348 pesos argentinos.

Ante esta situación, la madre de la menor pidió una medida cautelar para que parte de los ingresos que Sarmiento percibe en Gran Hermano se destinen a cubrir lo adeudado.

En el mismo programa también se mencionó que el exjugador de Newell’s estaría cobrando alrededor de 1,5 millones de pesos por semana dentro del reality, una cifra que, según trascendió, no sería igual a la del resto de los participantes.

Riva Roy agregó además que el abogado del exfutbolista habría aceptado que el primer pago recibido por su participación en el programa sea utilizado para comenzar a cancelar la deuda.

Por su parte, Tessie también aclaró que la cuota alimentaria siempre se fijó en pesos y negó haber recibido transferencias en dólares. “Le di opciones, que venga a cuidarla para que yo pueda trabajar o que me dé un monto fijo para saber con cuánto contaba”, había explicado.

La mujer también recordó una situación que, según contó, complicó a Sarmiento en el pasado. “Él estuvo a punto de tomarse un avión para irse a Bolivia a jugar al fútbol y no lo dejaron porque estaba inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios”, relató.

Además, reveló las dificultades económicas que atravesó durante los primeros meses de vida de su hija. “Me he ido a dormir sin comer porque tenía que comprarle los pañales a la nena. He llegado a ese punto cuando era muy bebé”, expresó.