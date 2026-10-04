Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se disputan la presidencia en una elección marcada por la polarización

A partir de las 17 se espera que comiencen a difundirse los primeros resultados oficiales.

Cuándo se conocerá quién será el próximo presidente de Brasil

El sistema de votación electrónica utilizado en Brasil permite que el escrutinio avance con rapidez. Una vez finalizada la votación, cada urna contabiliza los votos correspondientes a su sección y genera un boletín con los resultados, que luego son enviados al Tribunal Superior Electoral (TSE) para su totalización.

Por este mecanismo, los primeros datos oficiales podrían conocerse poco después del cierre de las urnas y el resultado definitivo podría quedar definido durante la misma jornada, dependiendo de la velocidad del escrutinio.

Lula y Flávio Bolsonaro: qué dicen las últimas encuestas

Las últimas encuestas muestran una elección competitiva y con una diferencia reducida entre los dos principales candidatos.

Según Datafolha, Lula reúne el 45% de los votos válidos, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 42%. En tanto, el sondeo de CNT/MDA registra 47,8% para Lula y 42,1% para Bolsonaro entre los votos válidos.

El escenario anticipa una definición ajustada y mantiene abierta la posibilidad de una segunda vuelta.

Cuándo sería el balotaje en Brasil

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse nuevamente en una segunda vuelta.

El balotaje está previsto para el 25 de octubre, cuando los brasileños volverán a las urnas para definir quién ocupará la Presidencia de Brasil.

La segunda vuelta, en caso de ser necesaria, tendrá el mismo horario de votación: de 8 a 17, hora de Brasilia.

Así votó Flavio Bolsonaro

El senador Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro poco después de la apertura de las urnas para la primera vuelta de las elecciones generales. El candidato del Partido Liberal llegó al centro electoral del barrio de Vila Isabel acompañado por su esposa, Fernanda, y dirigentes de su espacio.

Tras emitir su voto, Bolsonaro aseguró que busca ganar para “garantizarles la libertad” a los brasileños y sostuvo que el país “necesita un cambio”.

“Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso. Estoy más que preparado para presidir este país y devolverles a los brasileños el derecho a soñar”, afirmó.

Así votó Lula da Silva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en São Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo, en una elección clave que puede definir la continuidad de su gobierno o dar paso a un nuevo ciclo político encabezado por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario llegó a la Escuela Estatal Doutor João Firmino Correia de Araújo en medio de un importante operativo de seguridad y, antes de ingresar, se acercó a saludar a los simpatizantes que lo esperaban en el exterior.

Luego de emitir su sufragio, Lula protagonizó una de las imágenes más destacadas de la jornada al posar frente a los fotógrafos con una bandera brasileña extendida dentro del establecimiento educativo. El presidente estuvo acompañado por referentes de su espacio y aliados, entre ellos el vicepresidente Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Marina Silva y Simone Tebet. Antes de dirigirse a votar, había participado de un encuentro en el Sindicato de los Metalúrgicos.