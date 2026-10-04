Lula vs Flávio Bolsonaro: Brasil vota a presidente en una elección que se prevé marcada por la polarización

Pero con tan poca diferencia y con el rol de los "indecisos", que suelen definir su voto a último momento, Flávio Bolsonaro puede dar el batacazo y llegar a la presidencia como lo hizo su padre y presidente de Brasil en el período de 2019 a 2022. Significaría entonces la vuelta al poder de la derecha tras el mandato de Lula Da Silva.

En noviembre de 2025, Jair Bolsonaro fue condenado tras ser hallado culpable de intento de golpe de Estado contra el gobierno del PT y desde entonces se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

El antecedente de 2022

En las últimas elecciones de 2022, que definieron el retorno del PT a la presidencia, ya se vivió un "Lula vs Bolsonaro". Y por ese entonces, también Datafolha había anticipado la victoria de Lula da Silva. Sin embargo los resultados terminaron siendo mucho más acotados.

En primera vuelta, el Tribunal Superior Electoral (TSE) determinó que el candidato progresista se adjudicó el 48,4% de los votos, mientras que Jair Bolsonaro, que iba por la reelección, consiguió el 43,2% de los sufragios, un porcentaje que le permitió acceder al balotaje.

Lula derrotó a Jair Bolsonaro en 2022 tras un balotaje definido por un estrecho margen (Foto: captura de pantalla TV Globo/archivo).

En la segunda vuelta, Lula da Silva obtuvo el 50,9% de los apoyos, con una participación cercana al 80% del electorado. Mientras que Jair Bolsonaro obtuvo el 49,1% de las preferencias. La diferencia fue de 2 millones de votos, en un electorado de más de 150 millones. Esa extrema polarización podría registrarse nuevamente en un eventual nuevo balotaje.

La cancelación del debate televisivo

La cadena TV Globo tenía todo previsto para televisar el debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, las dos máximos candidatos brasileños, pero finalmente terminó por cancelarse ante la negativa del actual mandatario de participar de él. Como suele suceder, los analistas recomiendan al postulante con mayor intención de voto no arriesgar de más con la participación de un cara a cara con su competidor, que tiene más por ganar si le va bien en el debate.

En la explicación que brindó Lula da Silva tras desistir de participar, calificó a ese tipo de formato de discusión política como "infructífero".

Tras la decisión del jefe de Estado brasileño, Flávio Bolsonaro también decidió bajarse y no discutir con otros candidatos que le podrían producir el mismo efecto de pérdida de votos.

Los cierres de campaña

Sobre el cierre de campaña, el presidente Lula Da Silva participó este viernes de una caravana multitudinaria en Río de Janeiro, estado donde Bolsonaro es senador y aparece como favorito. La movilización comenzó en las inmediaciones de la iglesia de la Candelaria y tuvo como destino final la Cinelândia.

El cierre de campaña oficialista tuvo lugar este sábado en una multitudinaria marcha por la avenida Paulista, en San Pablo, el estado más grande de Brasil con 45 millones de habitantes.

Lula da Silva cerrará este sábado su campaña con una movilización en la Avenida Paulista, en San Pablo. (Foto: Reuters).

El mandatario brasileño cerró el jueves último su propaganda electoral con un mensaje televisivo. "Esta es mi última elección. Mi último gobierno será el más importante de todos", prometió el presidente de 80 años.

En el video, apuntó contra Flávio Bolsonaro al recordar el caso de una niña de cinco años, Ana Clara Machado, que falleció en 2011 por un disparo durante un operativo de la Policía Militar. "¿Crees que quien defiende al asesino de una niña te defenderá a ti?", preguntó la voz del material audiovisual al hacer referencia al candidato del PL, quien representó legalmente al agente acusado.

De la otra vereda, Flávio Bolsonaro difundió un video en el que apareció de traje y planteó: "Yo me sumergí de cuerpo y alma en este gran Brasil”. Con una crítica al Gobierno del PT, el senador de Río de Janeiro destacó el esfuerzo de las familias brasileñas para "llenar el carro en el mercado".

Flávio Bolsonaro también eligió el estado de San Pablo para su último acto antes de las elecciones, con una caravana por Santa Bárbara d’Oeste y Americana. (Foto: Reuters).

“Yo nunca recibí tanto amor en toda mi vida”, fue la frase con la que Flávio Bolsonaro concluyó su spot de campaña al señalar que tiene una "misión" en su eventual presidencia de superar "el viejo sistema".

“Yo amo a mi país. Yo voy a cuidar de Brasil, yo voy a cuidar del pueblo brasileño, yo voy a cuidar de ti. Brasil va a vencer”, indicó el candidato de derecha.

El legislador también eligió San Pablo para cerrar su campaña este sábado con una caravana de motocicletas en dos ciudades del interior: Santa Bárbara d’Oeste y Americana.

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil

En total, 12 fórmulas presidenciales fueron validadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), luego de que el organismo concluyera el proceso de análisis de las candidaturas.