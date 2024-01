Se bajó otro competidor y Donald Trump reafirma su camino para volver a la Casa Blanca

Embed

De todos modos, queda un rival para el magnate norteamericano. Se trata de una mujer, Nikki Haley, quien fuera gobernadora del estado de Carolina del Sur y embajadora ante las Naciones Unidas, justamente, en la presidencia de Trump.

En las elecciones de Iowa, la primera prueba de la interna Republicana, Trump arrasó. Sumó más del 51% de los votos y lógicamente, más que sus rivales sumados. De Santis, llegó segundo y Nikki Haley, tercera, por lo que solo parce ser cuestión de tiempo para que el magnate quede confirmado con el candidato presidencial republicano para las elecciones del próximo martes 5 de noviembre.

De santis y Trump.jpg Ron De Santis se bajó de la interna republicana e inmediatamente dio su apoyo a Donald Trump (Foto: gentileza New Stateman).

Donald Trump, en una carrera de dos

El expresidente está en campaña para volver a la Casa Blanca desde el día en que dejó el poder. Nunca abandonó la idea de un "fraude electoral" que provocó su derrota frente a Joe Biden en 2020.

Desde ese mismo momento planteó que cuatro años más tarde, en este 2024, volvería a competir para ser nuevamente presidente de los Estados Unidos.

En todo este tiempo, no fueron muchos los que se animaron a enfrentarlo en el partido Republicano. Uno de los que primero lanzó su desafío fue Ron de Santis, quien acaba de bajarse de la lucha interna.

De Santis ató su suerte a su tarea como gobernador de Florida, con un estilo conservador duro, muy similar al de Trump. Intentó marcar diferencias con el magnate, comparando su gestión como gobernador en tiempos de la pandemia, que defendió con más coherencia y eficacia que la que se instrumentó desde Washington, pero no mucho más. Los dos representan el pensamiento más duro de los conservadores republicanos.

Trump se sintió siempre tan seguro de su triunfo en la interna, que jamás participó de los debates previos al comienzo oficial de la campaña electoral y el primer desafío ratificó su confianza: arrasó en Iowa con más del 51% de los votos. Además, luego de esa elección, se bajó Vivek Ramaswamy, empresario del área de las biotecnologías. Enseguida, dijo que se sumaba a la campaña del expresidente.

Este martes, la interna seguirá en New Hampshire, ahora con dos candidatos tras la deserción de Ron de Santis. "Es una carrera de dos", dijo Nikki Haley, la única persona que sigue disputándole el poder interno a Trump. Aunque si no logra ganar en New Hampshire, su poder de fuego en la campaña estará casi agotado por completo.

nikki haley.jpg Nikki Haley, la mujer que quedó como única competidora de Donald Trump en el Partido Republicano (Foto: gentileza NikkiHaley.com).

De todos modos, el camino que Trump debe emprender para volver a la Casa Blanca presenta un problema, fuera de la interna republicana.

Donald Trump, el candidato en los tribunales

El expresidente enfrenta una serie de juicios encadenados que lo distraen de su campaña electoral. Se resumen en cuatro acusaciones principales, pero que suman una multiplicidad de causas conexas contra él: van desde denuncias de tipo personal -por abusos sexuales, por ejemplo- hasta omisiones o irregularidades con el pago de impuestos.

Además de las cuestiones políticas, como las causas por haber retirado documentación reservada de la Casa Blanca, lo más grave es el proceso todavía abierto por los hechos del 6 de enero de 2021, cuando una turba irrumpió en el Capitolio -el Congreso norteamericano- con el propósito de evitar que se proclamara a Joe Biden como ganador de las elecciones.

biden y Trump.jpg ¿Segundo round? Donald Trump y Joe Biden pueden repetir el duelo para las elecciones presidenciales de este 2024 (Foto: gentileza ABC30).

La Justicia intenta probar si los violentos actuaron por orden o movilizados por el propio Donald Trump, en ese momento, presidente de Estados Unidos. De todos modos, vale recordar que nada impide a un condenado presentarse a elecciones. De hecho, Eugene Debs, un candidato socialista a la Casa Blanca a principios del siglo XX, obtuvo más de 900.000 votos en la campaña presidencial de 1920.

Por esto, nada parece detener a Donald Trump en su intento por volver a la Casa Blanca. Solo queda la figura del propio presidente Joe Biden. Sus problemas de gestión, más su edad, 81 años, son motivo de debate entre los demócratas y en todo el país.

Biden reconoció que su intento de reelección depende de la suerte de Trump. Analizaría no presentarse en noviembre si Trump no lograra la nominación; pero casi con seguridad, sucederá lo contrario.