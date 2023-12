Joe Biden dijo que tal vez no buscaría la reelección si Donald Trump no se postulara

Según la agencia de noticias AFP, en un acto de donantes del Partido Demócrata cerca de Boston, Biden sostuvo: “Si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría; pero no podemos dejarlo ganar”. En tanto, indicó que está mejor posicionado para ganarle nuevamente a Trump, a quien ya derrotó en 2020, cuando el republicano buscaba un segundo mandato consecutivo.