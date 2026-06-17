Se quiso poner repelente y desató otra tragedia en un deporte extremo en Brasil

El guía intentó evitar la tragedia

Las personas que se encontraban en el lugar señalaron que el guía intentó sujetarla, pero la pronunciada pendiente del terreno impidió que pudiera salvarla.

El propio responsable del grupo relató que corrió hacia la mujer e intentó tomarla del brazo, aunque no logró alcanzarla. Según explicó, consiguió sujetarse de una raíz para evitar caer él también al vacío.

La zona donde ocurrió el accidente corresponde a una antigua área minera que dejó de utilizarse hace unos 50 años y que actualmente se transformó en uno de los principales destinos turísticos de Maricá. El lugar es conocido por sus formaciones rocosas, un lago y una cueva de unos 40 metros de altura.

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La Policía Civil brasileña informó que inició una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. En tanto, la Municipalidad de Maricá precisó que el área donde ocurrió el accidente pertenece a un predio privado.

Otra tragedia vinculada a deportes extremos

La muerte de Suzart Garcia se produjo apenas un día después del fallecimiento de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió durante una actividad de bungee jumping en Limeira, en el interior del estado de San Pablo.

En ese caso, las imágenes que se viralizaron en redes sociales mostraron que la víctima llevaba colocado el arnés de seguridad, pero no estaba sujeta a la cuerda que debía sostenerla.

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El accidente ocurrió en el Ponte do Esqueleto, un sitio muy frecuentado por turistas y aficionados a los deportes extremos.

Los videos registraron el momento en que tres empleados trasladaron a la joven hasta la plataforma y la lanzaron al vacío. Instantes después, los presentes comenzaron a gritar desesperados: "¡La cuerda! ¡La cuerda!", al advertir que el principal elemento de seguridad había quedado enrollado sobre el puente.

Tras el episodio, dos de los trabajadores escaparon por una zona boscosa, aunque posteriormente fueron localizados con ayuda de un helicóptero. En total, seis personas fueron detenidas y la investigación quedó en manos del Segundo Distrito Policial de Limeira.