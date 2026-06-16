Se filtró uno de los últimos mensajes que envió Gaspi antes de su trágica muerte en Brasil

A lo que el influencer agregó con profundo dolor sacudido por la triste noticia de su muerte: "El último mensaje que tengo de Gaspi. Ya nos cruzaremos. Descansa en paz, leyenda", indicó junto a emojis de corazonez rotos y palomas.

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El motivo por el que no pueden repatriar el cuerpo de Gaspi tras su trágica muerte

Las autoridades brasileñas confirmaron el domingo que seis personas murieron tras la colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes y entre los fallecidos están el youtuber argentino Gaspi y el director audiovisual y cineasta Lucas Vignale.

Por estas horas, tras la noticia de la triste noticia, se conoció que el cuerpo de Gaspi no podría ser repatriado a la Argentina en el corto plazo debido a una serie de requisitos administrativos que deben cumplirse en territorio brasileño.

La información fue dada a conocer en Desayuno Americano (América TV) donde explicaron que el procedimiento exige la presentación de documentación específica y una serie de gestiones que recaen exclusivamente sobre la familia.

“No pueden porque tienen que atravesar un proceso burocrático que puede demorar entre una semana y diez días. El Estado argentino no se va a hacer cargo, sólo puede asesorar y acompañar a la familia. Es extenso porque se necesitan tres certificados, que tiene que facilitar la familia”, detallaron en el ciclo que conduce Pamela David.

Además sumaron otro punto clave: el importante costo económico que implica concretar el traslado del cuerpo. “Podría salirle entre cinco mil y diez mil dólares. No se encarga tampoco el Estado brasileño, se encargan los privados, la casa funeraria para traer el cuerpo de Gaspi y hacer la despedida”, se indicó.

“Tienen que atravesar un proceso burocrático que puede demorar entre una semana y diez días. El Estado argentino no se va a hacer cargo, sólo puede asesorar y acompañar a la familia. Es extenso porque se necesitan tres certificados, que tiene que facilitar la familia”, explicaron al respecto de las razones que demoran el traslado del cuerpo de Gaspi de Brasil a Argentina.