El doloroso mensaje del hijo de Ernestina Pais por la muerte de su mamá que hizo quebrar a Moria Casán

Moria explicó que había publicado un mensaje en sus redes sociales para despedir a la conductora y acompañar a su familia. Poco después llegó una respuesta que no esperaba.

"Ayer el hijo, Benicio, me mandó por WhatsApp. Porque yo mandé un Twitter: 'En paz descanse', con mi sentido pésame. Y él me dijo: 'Muchas gracias por tus palabras'", relató.

Ese ida y vuelta dio pie a que ambos evocaran distintos momentos compartidos con Ernestina a lo largo de los años. "Recuerdo una noche que estuvimos en Million, el restaurante de ella. Con Ernestina teníamos la mejor", dijo Moria.

La diva también mencionó otro encuentro especial que habían tenido junto al joven. "Su hijo me mandó que en el 2023 estuvimos juntos en la carroza de Jean-Paul Gaultier, en la Marcha del Orgullo, que ayer también se celebró", comentó.

A lo largo de la charla, Moria evitó ahondar sobre las circunstancias del accidente y admitió que ni siquiera quiso ver las imágenes. "No quise indagar ni ver nada. No puedo, no tengo ese tipo de capacidad para ver ese desastre", explicó.

Ya en el comienzo de La mañana con Moria, la diva amplió los detalles del intercambio que tuvo con Benicio. "Me mandó un videíto ayer. Venía de enterrar a la madre, abro el celular y me encuentro con algo que decía 'Moria, yo soy muy apegado al barrio y vos sos de Parque Leloir, de donde era el Indio Solari que también partió' y me dice 'qué año raro'", contó. "Recordaba a su madre con alegría y quiere recordar a la madre con la mejor", agregó.

¿Qué arrojó la autopsia tras el accidente de Ernestina Pais?

La primera autopsia practicada a Ernestina Pais determinó que la causa de su muerte fue un "traumatismo encefalocraneano grave", consecuencia directa del impacto sufrido cuando el automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La conductora tenía 54 años y el siniestro se produjo el viernes 26 de junio. Según las primeras reconstrucciones, el tren habría golpeado el lateral del lado del conductor, lo que generó lesiones de extrema gravedad que impidieron cualquier intervención de los equipos de emergencia.

En paralelo, trascendió que Pais manejaba con la licencia de conducir inhabilitada al momento del accidente. La suspensión había sido dispuesta el 8 de abril, tras un episodio ocurrido el 3 de marzo en la esquina de avenida del Libertador y Las Heras, en Vicente López, donde se había negado a realizar el test de alcoholemia.

La investigación judicial continúa su curso. Entre las principales hipótesis que manejan los peritos figura la posibilidad de que Pais haya intentado cruzar el paso a nivel con las barreras bajas, situación que habría quedado registrada en las cámaras de seguridad de la zona. La fiscalía interviniente sigue reuniendo pruebas, testimonios y registros para reconstruir con exactitud la mecánica del accidente y determinar si existieron factores adicionales que incidieron en la tragedia.