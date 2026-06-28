El conmovedor mensaje de un club argentino para Lucas Trejo tras la muerte de su esposa y sus hijos en Venezuela

Las víctimas fueron identificadas como Yanina Maranella, esposa del futbolista, y sus hijos Aarón y Ainhoa Trejo Maranella.

La noticia fue comunicada oficialmente por el Club Sport Marítimo de La Guaira, donde actualmente juega Trejo. En el comunicado, la institución lamentó la tragedia y pidió respeto para el futbolista, sus familiares y sus compañeros en este difícil momento.

Una carrera que hizo de Venezuela su hogar

Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Lucas Trejo desarrolló gran parte de su carrera fuera del país. Tras sus pasos por España y Grecia, regresó a la Argentina para jugar en Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto.

En 2016 decidió emigrar a Venezuela para incorporarse a Monagas Sport Club, donde rápidamente se convirtió en referente y capitán del equipo. Al año siguiente fue una de las figuras del plantel que conquistó el Torneo Apertura 2017, el primer título de la historia del club, además de clasificar a la Copa Libertadores 2018.

Su identificación con el país quedó reflejada en una entrevista concedida años atrás, cuando aseguró: "El mejor lugar donde me sentí fue acá en Venezuela. Soy muy feliz en Venezuela. Nunca en otro país del mundo fui tan feliz como hoy lo soy acá. Este país marcó mi vida y siempre voy a ser muy agradecido con Venezuela".

Posteriormente continuó su carrera en el Club Sport Marítimo de La Guaira, donde permanecía al momento de la tragedia.

La desesperada búsqueda entre los escombros

Cuando ocurrieron los terremotos, Trejo viajaba junto a su equipo hacia Caracas para disputar un encuentro frente al Deportivo Miranda por la primera fecha de la copa local.

Al enterarse de lo sucedido regresó inmediatamente a La Guaira para participar de la búsqueda de su familia.

Su cuñado, Ricardo Ardiles, contó que el futbolista llegó al lugar y encontró una escena devastadora.

"Cuando Lucas llegó, encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más", relató en declaraciones a América.

Según reconstruyeron los familiares, Yanina y los dos niños habían regresado al departamento alrededor de las 16, mientras que el terremoto ocurrió cerca de las 18. Aunque el portero del edificio habría advertido sobre la alerta sísmica, nunca pudo confirmarse si la familia alcanzó a evacuar.

Durante más de tres días, Trejo participó personalmente de las tareas de rescate junto a compañeros de equipo y voluntarios.

"Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día", había contado Ardiles a Radio Mitre, antes de que finalmente se confirmara el peor desenlace.