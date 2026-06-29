"Explotó": la periodista que entrevistó a Marcelo Bielsa reveló el detrás de escena del escándalo tras la eliminación de Uruguay

Qué desató el enojo de Marcelo Bielsa antes de la entrevista en el Mundial

De acuerdo con la explicación brindada por Paiva, el detonante de la fuerte reacción del director técnico se debió a una indicación técnica de posicionamiento y minimizó por completo el tiempo de espera. “¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple”, concluyó la periodista uruguaya.

Cómo fue la tensa reunión entre Marcelo Bielsa y los referentes de Uruguay

A la par del escándalo con la prensa, los problemas deportivos del combinado charrúa venían precedidos por un fuerte quiebre en la intimidad del búnker. Según informó El Espectador, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Sergio Rochet fueron los futbolistas que mantuvieron una reunión privada con el entrenador argentino antes de jugar con España para cuestionarle decisiones clave:

Intensidad de los entrenamientos: Los jugadores le explicaron de frente que el plantel no aguanta entrenar de esa forma, ya que terminan muy cansados luego de las prácticas , motivo por el cual le solicitaron cambiar las metodologías de trabajo.

Planteo táctico para el partido decisivo: Los referentes le expresaron explícitamente al DT cómo querían jugar ante España: con un bloque bajo y de contragolpe, una idea opuesta al estilo tradicional del director técnico.

A raíz de este planteo, Bielsa convocó de inmediato a una reunión con todo el plantel completo, lo que derivó en más conflictos. En dicha asamblea general, los referentes volvieron a plantear cara a cara los puntos de discordia y fue entonces cuando Bielsa tomó la palabra por aproximadamente 48 minutos para explicar sus razones en un extenso monólogo, sellando el destino de un ciclo que finalizó con la eliminación prematura del certamen.