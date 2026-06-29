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"Explotó": la periodista que entrevistó a Marcelo Bielsa reveló el detrás de escena del escándalo tras la eliminación de Uruguay

La cronista Majo Paiva detalló la insólita secuencia de pocos segundos que provocó la furia del entrenador argentino luego de la eliminación de la Celeste.

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Explotó: la periodista que entrevistó a Marcelo Bielsa reveló el detrás de escena del escándalo tras la eliminación de Uruguay

La eliminación de la selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 continúa sumando capítulos de fuerte controversia y máxima exposición mediática. La periodista uruguaya Majo Paiva rompió el silencio y reveló cómo vivió el cruce con Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. La cronista aseguró que la reacción del entrenador argentino no la tomó por sorpresa, debido a que el estratega ya había protagonizado un episodio similar durante el debut de la Celeste frente a Arabia Saudita, con la única diferencia de que en aquella primera ocasión el hecho no había quedado registrado por las cámaras de transmisión.

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Los uruguayos quedaron con 2 puntos en el grupo y no pudieron clasificar como mejor tercero. (Foto: Reuters).

En diálogo con el programa El Partidazo de Cope, Paiva aclaró un punto fundamental del incidente: los insultos de Bielsa no estaban dirigidos hacia ella, sino al camarógrafo de la FIFA que preparaba la entrevista posterior al partido. “Con Arabia ya había pasado una situación parecida, solo que la cámara no estaba. Por eso, cuando terminó el partido con la eliminación, ya me la vi venir. Sabía que algo similar podía suceder”, explicó la trabajadora de prensa.

Por qué la periodista le pidió disculpas al camarógrafo de la FIFA tras el exabrupto de Bielsa

A pesar de no haber tenido ninguna responsabilidad en el incidente, la cronista tomó una determinación personal e institucional en la zona mixta. “Con el que me disculpé fue con el camarógrafo. Es el técnico de mi selección y sentí que correspondía hacerlo", relató Paiva.

La periodista consideró que, más allá del exabrupto, Bielsa seguía representando oficialmente a la delegación uruguaya en la Copa del Mundo. Por su parte, el trabajador de la FIFA, quien solo habla inglés, le dejó en claro que no la responsabilizaba por lo ocurrido y que comprendía el contexto de frustración por la eliminación, aunque desaprobó tajantemente la actitud del entrenador, respondiéndole que esa no era la forma de hablar.

Qué desató el enojo de Marcelo Bielsa antes de la entrevista en el Mundial

De acuerdo con la explicación brindada por Paiva, el detonante de la fuerte reacción del director técnico se debió a una indicación técnica de posicionamiento y minimizó por completo el tiempo de espera. “¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple”, concluyó la periodista uruguaya.

Cómo fue la tensa reunión entre Marcelo Bielsa y los referentes de Uruguay

A la par del escándalo con la prensa, los problemas deportivos del combinado charrúa venían precedidos por un fuerte quiebre en la intimidad del búnker. Según informó El Espectador, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Sergio Rochet fueron los futbolistas que mantuvieron una reunión privada con el entrenador argentino antes de jugar con España para cuestionarle decisiones clave:

  • Intensidad de los entrenamientos: Los jugadores le explicaron de frente que el plantel no aguanta entrenar de esa forma, ya que terminan muy cansados luego de las prácticas, motivo por el cual le solicitaron cambiar las metodologías de trabajo.

  • Planteo táctico para el partido decisivo: Los referentes le expresaron explícitamente al DT cómo querían jugar ante España: con un bloque bajo y de contragolpe, una idea opuesta al estilo tradicional del director técnico.

A raíz de este planteo, Bielsa convocó de inmediato a una reunión con todo el plantel completo, lo que derivó en más conflictos. En dicha asamblea general, los referentes volvieron a plantear cara a cara los puntos de discordia y fue entonces cuando Bielsa tomó la palabra por aproximadamente 48 minutos para explicar sus razones en un extenso monólogo, sellando el destino de un ciclo que finalizó con la eliminación prematura del certamen.

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