Más de 57 millones de estadounidenses votaron antes del día de las elecciones: qué revela ese dato

Las encuestas previas mostraban a los demócratas en condiciones de recuperar la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el Senado aparecía más incierta. El resultado también será una señal sobre el rumbo que podría tomar la política estadounidense antes de las elecciones presidenciales de 2028.

Donald Trump y lo que puede pasar en los últimos dos años de mandato se define en este día (Foto: A24.com).

La economía y el costo de vida, en el centro de la elección

La inflación, el precio de los combustibles, la vivienda y el costo de la atención médica aparecen entre las principales preocupaciones de los votantes. A esos factores se suman los efectos económicos de la guerra en el Golfo y las dudas sobre el impacto de los aranceles impulsados por Trump.

El descontento representa un riesgo para los republicanos, que deben defender sus mayorías legislativas mientras el presidente registra niveles de aprobación históricamente bajos. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada en octubre situó su aprobación en el 31%, con un fuerte rechazo a su gestión económica.

El resultado puede determinar cuánto margen tendrá la Casa Blanca para avanzar con nuevas medidas económicas, migratorias y presupuestarias. También será una señal sobre la eficacia de la estrategia republicana de presentar los aranceles y la política comercial como instrumentos para proteger la industria estadounidense.

Qué puede pasar si los demócratas recuperan el Congreso

El escenario más complicado para Trump sería perder el control de la Cámara de Representantes. En ese caso, los demócratas podrían utilizar sus nuevas mayorías para abrir investigaciones parlamentarias, citar a funcionarios del Gobierno, exigir documentos y someter a un escrutinio más intenso las decisiones presidenciales.

La supervisión legislativa puede extenderse a la política migratoria, el funcionamiento de las agencias federales, los contratos públicos y las decisiones relacionadas con la guerra. También podría complicar la aprobación de presupuestos y de nuevas leyes.

Sin embargo, una victoria demócrata no significaría que Trump perdería automáticamente la capacidad de gobernar. El presidente conserva facultades ejecutivas y puede vetar leyes aprobadas por el Congreso. Además, las posibilidades de modificar políticas dependerán de la distribución de bancas en ambas cámaras.

Si los republicanos retienen la Cámara de Representantes y el Senado, Trump tendrá mayores posibilidades de mantener el ritmo de su programa y reducir los obstáculos legislativos. Aun así, una elección adversa en términos de votos o escaños podría obligarlo a recalibrar sus prioridades para evitar que el descontento se profundice.

Y, como se dijo al principio, Trump está dispuesto a cambiar su gorra con la inscripción "MAGA" por otra que diga "Mr. Veto".

La política internacional también está en juego

El resultado legislativo tendrá consecuencias más allá de las fronteras estadounidenses. La guerra en el Golfo, la relación con Irán, el apoyo a Ucrania, las tensiones comerciales y la política arancelaria podrían convertirse en campos de batalla entre la Casa Blanca y el Congreso.

Si los demócratas ganan terreno, podrían intentar condicionar el financiamiento de determinadas operaciones militares, exigir mayor información sobre las decisiones de seguridad nacional y cuestionar la estrategia de Trump frente a sus adversarios. También podrían presionar para revisar las consecuencias económicas y diplomáticas de los aranceles.

Trump parece haber tomado nota y anunció que a fin de año terminaría una extraordinaria ayuda económica a Israel, enfrascado hoy en la disputa por definir quién será su primer ministro.

No obstante, el Presidente mantendrá atribuciones importantes en política exterior, especialmente en la conducción diplomática y las decisiones ejecutivas. El Congreso puede influir mediante leyes, presupuestos y mecanismos de supervisión, pero no controla por sí solo cada movimiento internacional de la Casa Blanca.

Una advertencia rumbo a 2028

El resultado de este martes no decidirá quién será el próximo presidente, pero sí marcará el escenario en el que se desarrollará la última parte del actual mandato. Una derrota republicana podría intensificar las disputas dentro del partido y abrir una discusión sobre la sucesión política de Trump.

Si los republicanos resisten, el mandatario podrá presentar el resultado como una validación de su liderazgo. Si pierden una o ambas cámaras, deberá gobernar con mayores controles y negociar con una oposición fortalecida.

La elección, en definitiva, no determinará únicamente quién controla el Congreso: también medirá hasta qué punto los votantes siguen dispuestos a respaldar a Trump y cuánto espacio tendrá para imponer su agenda nacional e internacional durante los próximos dos años.

Todo esto ocurrirá antes de que llegue el momento de elegir realmente al sucesor de Trump, quien no puede ser reelegido.