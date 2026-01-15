Luis Ventura sacudió todo al contar la religión y los rituales de Graciela Alfano: "Es una mae..."

Y mientras sus compañeros, asombrados ante semejante revelación, le sugerían que si era así evitase hablar de Graciela Alfano, una vez más Luis Ventura fue rotundo al dejar en claro que no le tiene temor a nada ni a nadie. “Me chupa un huevo. La verdad. No me importa. Que me siga clavando alfileres. No estoy diciendo lo que pienso yo. Yo no creo y si creyese estaría 10 metros bajo tierra ya”.

Vale señalar que por estos días, el nombre de Graciela Alfano está en boca de todos luego de que asegurase que Mauricio Macri le había dejado mensajes en su celular, apenas horas después de que el exmandatario blanqueara su separación de Juliana Awada. Allí, la rubia deslizó que podría haber un posible reencuentro con el expresidente argentino, con quien ya ha mantenido un romance pasajero muchos años atrás.

Graciela Alfano - mae umbanda

Cuál fue la reacción de Graciela Alfano tras las declaraciones de Luis Ventura

Unas horas después, Moria Casán entrevistó en vivo con Graciela Alfano desde Punta del Este en La mañana con Moria (El Trece), donde la actriz y figura argentina se mostró cauta en sus respuestas, evitando entrar en polémicas. Durante el móvil, la rubia decidió responder con firmeza a los comentarios recientes de Luis Ventura, manteniendo su postura serena y reflexiva.

“El ego que tienen las personas para pensar que yo me tomo el tiempo para pinchar. Toda la energía la tengo para mí, para estar así divina, bien la cabeza, estudiar”, argumentó evadiendo una respuesta concreta. Así, optó por remarcar que prefiere dedicar su tiempo a su bienestar personal antes que involucrarse en discusiones externas. La actriz destacó que su enfoque está en mantenerse centrada y en cuidar su energía, priorizando su salud mental y su crecimiento personal por sobre cualquier polémica mediática.

Graciela Alfano

Más adelante, Alfano aclaró que ya no le da importancia a los comentarios de quienes intentan confrontarla: “Lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo desde que empezó a pegarme y a esta altura que diga lo que quiera. Creo que ese Iván se hizo una nota con una foto que se ha sacado conmigo. Ojalá fuera Mae pero no tengo idea de lo que es. La energía la uso para mí”. La artista dejó en claro que no busca conflictos y que su interés está en mantenerse al margen de la controversia, sin entrar en provocaciones que no aportan a su vida.

Sobre la posibilidad de un enfrentamiento directo con Ventura, Alfano fue contundente: “¿Un careo con Ventura? No, porque me aburre. Él no sabe dar marcha atrás. Que siga diciendo lo que se le da la gana”. Con estas palabras, Grace hizo saber que no tiene intención de alimentar la polémica y que prefiere invertir su tiempo y energía en aspectos positivos de su vida, manteniendo una distancia estratégica frente a cierta información.