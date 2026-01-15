A24.com

POLÉMICA

El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin se desubicó con Chiche Gelblung y tuvo que salir a pedir disculpas

Tras un comentario al límite sobre la edad del periodista Chiche Gelblung, Luca Martin aclaró sus dichos en Bendita y aclaró qué quiso expresar.

15 ene 2026, 08:45
Luca Martin quedó envuelto en una enorme polémica a raíz de una opinión al aire en Bendita (El Nueve) donde habló entre risas sobre el periodista y conductor Chiche Gelblung.

Tras un informe donde remarcaron una caótica emisión de Chiche en vivo por Net Tv entre fallas técnicas y cruces al aire, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín tomó la palabra al analizar las imágenes en el estudio.

“No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia”, comenzó diciendo el joven de 25 años antes de dar paso a su polémica reflexión.

“Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, remarcó el panelista entre risas.

A lo que la conductora Edith Hermida cuestionó al instante: "No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, Chiche hace escuela en televisión".

Este comentario de Luca Martin generó un enorme revuelo y repudio en las redes donde muchos usuarios salieron al cruce de la forma en que se refirió al destacado periodista Chiche Gelblung.

El particular pedido de disculpas de Luca Martin tras su desubicado comentario sobre Chiche Gelblung

Ante la repercusión que tuvo su comentario sobre el periodista Chiche Gelblung, Luca Martin tomó la palabra al aire en Bendita y comentó el sentido de sus palabras sobre el destacado conductor de 81 años.

"No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo", indicó el panelista.

Y agregó: "Yo no más quería remarcar que Chiche toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino Chiche pero bueno me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita".

Mientras su compañera Estefi Berardi le preguntó si no le pareció ese comentario fue de "humor negro" y que se podría haber relajado al hacerlo como si estuviera en una charla entre amigos y no en televisión, a lo que el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín bancó otra vez su postura.

"No creo que haya hecho en general ningún chiste de humor negro, creo que lo más fuerte que dije fue utilizar el número 300 como un número exagerado", concluyó el panelista.

