El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin se desubicó con Chiche Gelblung y tuvo que salir a pedir disculpas

A lo que la conductora Edith Hermida cuestionó al instante: "No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, Chiche hace escuela en televisión".

Este comentario de Luca Martin generó un enorme revuelo y repudio en las redes donde muchos usuarios salieron al cruce de la forma en que se refirió al destacado periodista Chiche Gelblung.

Embed

El particular pedido de disculpas de Luca Martin tras su desubicado comentario sobre Chiche Gelblung

Ante la repercusión que tuvo su comentario sobre el periodista Chiche Gelblung, Luca Martin tomó la palabra al aire en Bendita y comentó el sentido de sus palabras sobre el destacado conductor de 81 años.

"No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo", indicó el panelista.

Y agregó: "Yo no más quería remarcar que Chiche toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino Chiche pero bueno me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita".

Mientras su compañera Estefi Berardi le preguntó si no le pareció ese comentario fue de "humor negro" y que se podría haber relajado al hacerlo como si estuviera en una charla entre amigos y no en televisión, a lo que el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín bancó otra vez su postura.

"No creo que haya hecho en general ningún chiste de humor negro, creo que lo más fuerte que dije fue utilizar el número 300 como un número exagerado", concluyó el panelista.