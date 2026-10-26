Mauro Szeta presenta: la explosiva entrevista a Martín del Río desde la cárcel, entre acusaciones y una frase desafiante

Del Río también negó que hubiera un motivo económico detrás del crimen de sus padres. “Tema económico no había, no existe el tema económico. No estafé a mi papá… Nunca. Es todo mentira”, sostuvo.

Durante la conversación, el condenado dirigió sus acusaciones contra su hermano y afirmó que, según su interpretación, existen elementos en el expediente que lo comprometen.

“Las pruebas del expediente apuntan a mi hermano. No tenés que ser muy sagaz para saber quién fue”, manifestó.

En esa misma línea, insistió: “Mi hermano tiene más pruebas que yo y está libre hace cuatro años. Tendría que estar mi hermano preso, yo no tengo dudas de eso”.

Estas afirmaciones forman parte de la versión de Del Río, quien fue condenado a prisión perpetua por el doble crimen.

Las críticas de Martín del Río a la investigación judicial

Del Río también arremetió contra el desarrollo de la causa y denunció presuntas irregularidades en el proceso que terminó con su condena.

“Fue un juicio totalmente injusto. Todo amañado, todo mal hecho”, afirmó durante la entrevista.

Luego profundizó sus cuestionamientos: “No es una causa armada, es una causa recontra armada. Es un sistema perverso”.

Además, realizó acusaciones contra funcionarios que participaron de la investigación, vinculadas con supuestas irregularidades en el manejo de objetos personales de sus padres.

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Qué dijo Martín del Río sobre su vida en prisión y la posibilidad de salir en libertad

En otro tramo de la charla, Del Río se refirió a su presente en prisión y al impacto que tuvieron el crimen de sus padres y la condena en su vida.

“Yo me puedo quedar preso toda la vida, pero esto hay que investigarlo. Soy víctima total, me destrozaron mi vida”, sostuvo.

También habló del duelo: “Estoy duelando a mis padres todos los días, todavía no lo puedo creer. Los extraño todos los días. Extraño mi vida, quedé con mi vida freezada”.

“Yo estoy vivo de milagro acá”, agregó sobre su situación dentro del penal. Pese a la condena a prisión perpetua, cerró la entrevista con una frase sobre cómo imagina su futuro: “De acá a un año me imagino en libertad”.