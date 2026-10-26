La inesperada reacción de Lali Espósito al fuerte video de Britney Spears al borde de la censura

"Protege tu corazón. Estoy muy confundida… ¿Existe alguna diferencia, o se siente algo distinto, cuando bailo al ritmo de mis propias canciones y mi propia voz? ¡Mmm!", expresó la artista en el posteo que acompañó el video que motivó también la reacción de Lali Espósito entre miles de fans.

Hace unos días Britney también sorprendió con una revelación sobre quién era su ídola musical en la infancia y destacó a Janet Jackson por su voz y sensualidad en el escenario. "Un aura que te atrapaba de inmediato, y luego ese tono angelical, sencillo y conmovedor”, expresó la cantante.

Las fotos de la divertida despedida de soltera de Lali Espósito en Miami

Lali Espósito disfrutó de una nueva despedida de soltera en Miami con amigas en la que no faltaron los detalles originales y una frase muy especial.

La cantante aprovechó su paso por Estados Unidos para compartir una celebración íntima junto a su círculo más cercano, en una nueva despedida de soltera que tuvo todos los condimentos.

A través de las redes, la artista publicó distintas imágenes de esos días y resumió la experiencia con una frase que reflejó su entusiasmo: "¡Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices!".

El festejo tuvo lugar a bordo de un yate, donde Lali Espósito disfrutó de una jornada junto a integrantes de su equipo. La ambientación incluyó accesorios llamativos y detalles pensados especialmente para la ocasión, con una estética divertida que acompañó el espíritu de la celebración.

Sin embargo, hubo un detalle que sobresalió por encima del resto y que conectó directamente la fiesta con la historia de amor de la cantante.

Uno de los gorros llevaba estampada la frase “Me enamoré, taradas”, una expresión que la cantante popularizó al hablar de sus sentimientos por su futuro marido, Pedro Rosemblat.

El guiño también estuvo presente en la bikini negra que llevaba, que tenía estampada la misma frase en la parte inferior del traje de baño.