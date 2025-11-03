La actitud que tomó Tini Stoessel ante un curioso cartel sobre Rodrigo de Paul: "Qué..."

Cabe recordar que hace un año la cantante y el futbolista de la Selección Argentina e Inter Miami se reconciliaron luego de un tiempo separados y están pasando por un gran momento juntos y con planes a futuro de casamiento.

La artista y el deportista se habían separado a mediados de 2023 y luego de un tiempo distanciados volvieron a apostar al amor y la convivencia ya que viven juntos en una lujosa casa en Miami, Estados Unidos, donde él juega al fútbol.

En las funciones de Futttura, Tini Stoessel repasa sus 15 años de carrera en medio de una gran producción audiovisual y despliegue en el escenario.

En qué fecha se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En medio de los rumores de un inminente casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, se conocieron nuevos detalles sobre la idea que tiene la pareja de cara al futuro.

“¿Qué pasa con el casamiento de Tini Stoessel?”, lanzó Santiago Sposato el domingo en Infama (América Tv), dando pie a una serie de revelaciones sobre los planes de la cantante y el futbolista Rodrigo de Paul.

“Muchos invitados, cuando trascendió que se iba a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas”, explicó el panelista, en referencia a la fecha que había comenzado a circular.

Y luego reveló cuándo será: “Varios se comunicaron con De Paul y con Tini. Qué les dijeron: ‘Quédense tranquilos, que este año no es. La idea es que sea en diciembre del 2026”.

Karina Iavícoli sumó una versión distinta sobre el evento: “A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento.Que no se van a casar. O sea, sería con papeles, como una gran fiesta”.

La conductora Marcela Tauro quiso saber si el futbolista ya había finalizado su divorcio con Camila Homs. “Sí, sí”, respondió Laura Ubfal. “Entonces que se casen”, retrucó Tauro.

Ubfal también aportó información sobre los planes de la pareja a futuro: “Ellos tienen que ir a vivir a Miami. Ella tiene visa de trabajo. Justamente la otra vez discutíamos con Yani Latorre porque ella tiene que tener también la residencia”.

Y concluyó con una observación clave: “Lo que les conviene es casarse en Estados Unidos. Porque si ella se casa con él, como está contratado por el Inter, puede tener la residencia en Estados Unidos”.