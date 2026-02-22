Ángel de Brito lanzó mensajes explosivos y apuntó contra una ex angelita por una traición
A horas de volver a LAM, Ángel de Brito lanzó mensajes desde Instagram que hablan de traiciones, enojo y una ex angelita en la mira, y dejó abierta una interna que promete estallar al aire.
22 feb 2026, 18:30
Ángel de Brito lanzó mensajes explosivos y apuntó contra una ex angelita por una traición
En la antesala de su regreso de este lunes a LAM (América TV), Ángel de Brito decidió prender fuego todo desde su canal de difusión de Instagram con una serie de mensajes cargados de enojo y misterio.
Sin mencionar nombres, el periodista dejó entrever que durante su ausencia hubo actitudes que no le gustaron nada y habló de personas que habrían aprovechado su falta para descuidar el programa: "Me enteré que cierta gente descuidó LAM, mirá vos el nivel de caradurismo. Aprovecharon que no estaba. Veremos ahora. Qué ingratos y que poca memoria".
A pesar del fastidio, también destacó el trabajo de su equipo y celebró que el ciclo se mantuvo en lo más alto de la pantalla chica: "Por suerte, tengo una producción espectacular, y el mejor panel de la tele, que llevó el programa exitosamente (arriba de todos) las dos semanas. LUJO".
Pero el mensaje que más revuelo generó llegó después, cuando apuntó directamente, aunque sin dar identidades, contra una ex angelita, dejando flotando una fuerte acusación: "Tengo una ex angelita stalkeándome y preguntándole cosas a mis amigos. Se ve que no conoce el significado de la palabra amistad".
Los seguidores no tardaron en explotar con teorías y nombres que comenzaron a circular con fuerza. Con Ángel de Brito de vuelta en el estudio este lunes a las 20 horas por América, todo indica que la interna no tardará en salir a la luz y que en LAM se vienen momentos de alto voltaje.
Qué dijo Ángel de Brito sobre el programa de Benjamín Vicuña en El Trece
Ángel de Brito analizó sin vueltas en sus redes sociales los puntos débiles de The Balls, el programa de entretenimientos conducido por Benjamín Vicuña por la pantalla de El Trece.
"Existen varias teorías. Una de ellas señala que el formato original en todo el mundo fue siempre semanal. La única excepción fue la versión que hizo Guido Kaczka en El Trece, que se emitía a diario y tampoco tuvo éxito", explicó el conductor.
El periodista cuestionó directamente al diseño del programa como uno de los errores iniciales al salir el ciclo al aire con la conducción del chileno.
En ese sentido, Ángel de Brito agregó en un mensaje desde su cuenta en X: "El segundo, que terminó siendo un refrito de una idea que ya se había probado sin éxito, incluso con un conductor experimentado como Guido Kaczka".
Por último, sintetizó su análisis con una frase contundente: "En conclusión, la combinación de un formato desgastado y un conductor sin trayectoria en este rol explica gran parte del fracaso".