Ángel de Brito lanzó mensajes explosivos y apuntó contra una ex angelita por una traición

Los seguidores no tardaron en explotar con teorías y nombres que comenzaron a circular con fuerza. Con Ángel de Brito de vuelta en el estudio este lunes a las 20 horas por América, todo indica que la interna no tardará en salir a la luz y que en LAM se vienen momentos de alto voltaje.

Post de Angel de Brito

Post 2 Angel de Brito

Qué dijo Ángel de Brito sobre el programa de Benjamín Vicuña en El Trece

Ángel de Brito analizó sin vueltas en sus redes sociales los puntos débiles de The Balls, el programa de entretenimientos conducido por Benjamín Vicuña por la pantalla de El Trece.

"Existen varias teorías. Una de ellas señala que el formato original en todo el mundo fue siempre semanal. La única excepción fue la versión que hizo Guido Kaczka en El Trece, que se emitía a diario y tampoco tuvo éxito", explicó el conductor.

El periodista cuestionó directamente al diseño del programa como uno de los errores iniciales al salir el ciclo al aire con la conducción del chileno.

En ese sentido, Ángel de Brito agregó en un mensaje desde su cuenta en X: "El segundo, que terminó siendo un refrito de una idea que ya se había probado sin éxito, incluso con un conductor experimentado como Guido Kaczka".

Por último, sintetizó su análisis con una frase contundente: "En conclusión, la combinación de un formato desgastado y un conductor sin trayectoria en este rol explica gran parte del fracaso".