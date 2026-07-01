Hollywood: el actor Danny Glover conmociona al mundo con el anuncio de una dolorosa enfermedad

La revelación provocó un fuerte impacto en Hollywood, donde Glover es reconocido no sólo por su extensa trayectoria cinematográfica, sino también por su compromiso con los derechos civiles y las causas humanitarias.

Compañeros de profesión, productores y admiradores destacaron su legado artístico y enviaron mensajes de afecto, mientras el actor dejó un mensaje de esperanza para quienes atraviesan la misma enfermedad: "La vida continúa y todavía hay mucho por hacer".

A lo largo de sus más de 200 películas, acuñó frases y gestos que han quedado para siempre en la memoria del séptimo arte.

Antes y ahora. La pareja "eterna" de policías de "Arma mortal". Danny Glover y Mel Gibson. (Foto: cuenta de Instagram)

Una de ellas, cae justo para este durísimo momento de Danny Glover. En arma mortal, le dice a Mel Gibson: "I'm too old for this shit" (estoy muy viejo para esta m....).

Un actor popular y una enfermedad degenerativa

Hollywood recibió con conmoción una noticia que nadie esperaba. A los 79 años, el actor Danny Glover, protagonista de la inolvidable saga Arma Mortal y una de las figuras más queridas del cine estadounidense, confirmó públicamente que padece Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en 2023 y para la que no hay cura.

El intérprete decidió contar su historia por primera vez en una entrevista junto a su familia. Allí explicó que, aunque todavía le cuesta aceptar el diagnóstico, eligió hacerlo público para generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

"Puedo vivir con esto, de alguna manera", expresó Glover al hablar sobre el futuro que le espera. Sabe que la enfermedad avanza y no se detendrá.

El apoyo de su familia

Uno de los pilares en esta nueva etapa es su hija Mandisa, quien aseguró que era importante que el propio actor pudiera contar su historia mientras todavía conserva la claridad suficiente para hacerlo.

Según explicó, los primeros cambios comenzaron a notarse hace algunos años, cuando Glover empezó a olvidar recuerdos simples. Con el tiempo, esas dificultades de memoria fueron haciéndose más frecuentes. Fue entonces que decidió hacerse unos estudios que confirmaron el temido diagnóstico: Alzheimer.

El actor vive en San Francisco acompañado por su familia, que hoy cumple un papel fundamental en su cuidado cotidiano. Su hija reconoció que muchas veces debe asumir responsabilidades que antes no tenía, aunque aseguró que lo hace "por amor".

El color púrpura, una de las mejores películas de Danny Glover. (Foto: A24.com)

Una carrera que dejó huella

La noticia provocó una inmediata ola de mensajes de apoyo de colegas, productores y admiradores. Glover construyó una carrera de más de cuatro décadas en Hollywood con películas como Arma Mortal, El color púrpura, Depredador 2, Saw y Dreamgirls, además de una intensa actividad como defensor de los derechos humanos y embajador en distintas causas internacionales.

Su personaje del detective Roger Murtaugh quedó inmortalizado en la cultura popular gracias a sus peleas y discusiones con Mel Gibson en la pareja que luchó contra todo tipo de peligros como policías.

Pese a la enfermedad, Glover aseguró que no piensa resignarse. Aún disfruta de recordar momentos de su carrera y de compartir tiempo con su familia, mientras busca colaborar con campañas de concientización sobre el Alzheimer para ayudar a otras personas que atraviesan la misma situación. "Todavía hay trabajo por hacer", afirmó, dejando un mensaje de resiliencia que conmovió a Hollywood y a todo amante del cine.