La familia de Tini Stoessel rechazó su propuesta y desmintió una fortuna de 89 millones de dólares

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La versión de los abogados de la familia Stoessel

En SQP, Yanina Latorre reveló que recibió un mensaje de los abogados de la familia y leyó su contenido en vivo.

“Es un disparate. Desmentilo, por favor, terminantemente. Los importes de los que se están hablando son muy alejados de la realidad”, señalaron respecto de los supuestos 89 millones de dólares.

Además, aseguraron que la negociación no involucraría a todos los integrantes de la familia: “Con la única persona que se está negociando es con Alejandro, y no se ha hablado nunca de un reparto entre los integrantes de la familia”.

Según el mensaje leído por Latorre, Tini habría ofrecido inicialmente un 25 por ciento, mientras que Alejandro Stoessel habría pretendido un 50 por ciento.

“Lo único que se acerca es que, en caso de que se llegue, se podría hablar de un 30 por ciento. Ella ofreció un 25 por ciento, Stoessel quería el 50 y están en el medio”, leyó la conductora.

El acuerdo entre Tini y su padre todavía estaría lejos

Los representantes legales también desmintieron que exista actualmente un documento listo para cerrar la negociación.

“Esa información es 100 por ciento cierta. El porcentaje se acerca a la realidad, pero tampoco todavía es tal”, indicaron sobre las cifras mencionadas durante el programa.

Y aclararon: “Hicieron circular el texto de un posible acuerdo y no hay ni siquiera un borrador de un texto para el posible acuerdo. Todavía no existe, no hay posible acuerdo, ni borrador, ni nada. Todavía está lejos”.

De esta manera, mientras continúan las versiones sobre la millonaria negociación vinculada a la carrera de Tini Stoessel, desde el entorno legal de la familia aseguran que no existe todavía un acuerdo cerrado y que las cifras de 89 millones de dólares que circularon no se corresponden con la realidad.