Todo lo que se sabe hasta ahora del macabro crimen de Rob Reiner: la pista que complica a su propio hijo

Desde los 15 años, Nick enfrentó adicciones severas, con más de 17 internamientos en centros de rehabilitación y episodios de sinhogarismo entre los 19 y 22 años, viviendo en la calle en estados como Maine, Nueva Jersey y Texas. En 2016, habló públicamente en People sobre sus "años oscuros", afirmando que "podía haber muerto" durante su indigencia.

Guionista conocido por "Being Charlie" (2015), dirigida por su padre e inspirada en su vida de adicciones y conflictos familiares. Admitió una relación distante con Rob en la infancia, que mejoró al colaborar en la película, aunque vecinos lo describen con historial de episodios violentos e inestabilidad emocional.

Nick Reiner, principal sospechoso en el asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner, residía o tenía acceso habitual a la mansión familiar en Brentwood, Los Ángeles, ya que se había reintegrado tras años de adicciones y sinhogarismo.

La casa no mostraba signos de ingreso forzado en puertas o ventanas, lo que apunta a que el perpetrador era alguien con llave o permiso de entrada, como un familiar cercano. Nick, de 32 años, había regresado a vivir o frecuentar el hogar después de reconciliarse con sus padres mediante colaboraciones creativas.

Horas antes del crimen, Nick protagonizó una fuerte discusión con Rob en una fiesta, según testigos, lo que lo colocó en el radar policial inmediatamente después del hallazgo de los cuerpos. La policía lo localizó y detuvo esa misma noche del domingo 14 de diciembre, cerca de la escena.

Nick Reiner enfrenta cargos preliminares de doble homicidio con una fianza de 4 millones de dólares, pero las autoridades del LAPD no han divulgado pruebas forenses específicas como ADN, huellas o el arma homicida.

La principal base contra él incluye su presencia reportada en la casa horas antes del crimen, durante una discusión familiar con Rob Reiner en una fiesta, y la ausencia de signos de forzamiento, lo que sugiere acceso autorizado. Vecinos y familiares lo describen con historial de inestabilidad emocional y violencia, reforzado por su alerta previa de la hija Romy sobre un familiar "peligroso".

reiner5

No hay cargos formales confirmados ni detalles sobre pruebas materiales; el caso se centra en testimonios y reconstrucción de eventos mientras se recolecta evidencia forense en la escena. Nick permanece bajo custodia para interrogatorios adicionales.

Los cuerpos mostraban heridas graves de arma blanca en el cuello, consistentes con apuñalamientos o degollamientos, en una escena descrita como sangrienta por testigos iniciales y reportes policiales. El LAPD clasifica las muertes como homicidio, pero no hay detalles toxicológicos ni confirmación de causa exacta más allá de las lesiones visibles.

Las autopsias completas, incluyendo análisis de toxicología, se realizan en el Departamento de Coroner de Los Ángeles y podrían tardar días o semanas; ninguna información forense específica ha sido divulgada públicamente.