Todos por Wilson: la angustiante búsqueda del rescatista que encontró a los nenes perdidos en el Amazonas

Es un perro pastor belga que forma parte del grupo de los rescatistas. Ayudó a seguir el rastro de los chicos - encontró por ejemplo, una mamadera de la beba de 11 meses - y hasta estuvo unos días con ellos.

Embed

Siguiendo su rastro de las patas dejadas sobre el suelo de la selva, llegaron hasta los niños. Pero Wilson no estaba allí. Los chicos contaron que durante varios días convivió en el refugio improvisado en la selva, pero un dia desapareció.

Por eso, la "operación esperanza" se mantiene en pie. Ahora para encontrar al fiel rescatista "Wilson", el pastor belga.

En la búsqueda de una "pieza clave"

En el grupo de rescatistas había perros entrenados para situaciones como estas. Lo mismo que se ve siempre que hay episodios como derrumbes o terremotos. Los perros son fundamentales por su especial olfato para detectar la presencia de personas vivas entre los escombros.

En el caso de los cuatro chicos perdidos en la selva del Guaviare, los perros podían seguir su rastro o ubicar elementos que les pertenecían, por los olores. Fue así que uno de ellos, "Wilson", comenzó a destacarse. Fue quien halló abandonada en la selva la mamadera de la beba Cristin, que tenía 11 meses cuando cayó el avión y cumplió el año en plena supervivencia.

wilon y una tijera de los niños.jpg Wilson halló una mamadera, unas tijeras y ropa que usaron los niños y permitió seguir su rastro en la selva colombiana. (Foto: Captura de pantalla)

Pero un día, Wilson se separó del grupo. Los rescatistas creyeron que había encontrado un rastro importante. Sin embargo, el perro, un pastor belga, no regresó con su entrenador del grupo.

Wilson apuntalaba la esperanza por encontrar vivos a los niños

Los rescatistas, en ese momento no sumaron una preocupación más para la búsqueda desesperada de los menores. Confiaron que Wilson si se alejó, fue porque halló a los niños, pero no sabía como regresar con ellos y no quiso dejarlos solos.

Y así fue. Porque luego de 40 días, dos de los integrantes de la comunidad indígena llegaron hasta los chicos. Los encontraron desnutridos, pero vivos y en buenas condiciones por haber permanecido solos en la tupida selva colombiana.

Cuando los niños se reencontraron con personas adultas, pidieron de comer como primera medida. Pero luego comenzaron a contar cosas de su heroica resistencia. Entre eso, que su madre murió después de 4 días. Y finalmente, revelaron que vieron al perro Wilson y estuvieron varios días con él. Incluso, en la medida que las fuerzas de los menores se lo permitió jugaron con el animal para pasar mejor el tiempo.

el perrito wilson dibujado.jpg Los chicos sobrevivientes de la selva incluyeron al perro Wilson en sus dibujos mientras se recuperan en el hospital. (Foto: captura de pantalla)

Una desaparición inesperada

Pero cuando preguntaron por el pastor belga, los chicos contaron que con ellos sucedió lo mismo que con los rescatistas. Un día, Wilson desapareció. Y nunca más volvió hacia donde estaba los chicos que no se movieron del refugio que improvisaron para guarecerse.

Por eso, en el hospital de Bogotá, los niños hicieron dibujos en los que aparece el valiente perro que estuvo con ellos.

Ese relato coincidió con lo que también reveló uno de los rescatistas encargados de los canes. En un momento, presumiblemente ya se había alejado también de los pequeños, lo vieron caminando varios metros delante de la posición de los adultos.

La espesura de la selva les impidió acercarse rápidamente a él, por lo que optaron por llamarlo de todas las maneras posible: con gritos, silbidos y arrojando elementos para intentar que volviera. Pero Wilson se quedó en el lugar, no reaccionó al llamado de su instructor y desapareció en la selva.

wilson en la selva.jpg Los rescatistas están en otra carrera contra el tiempo para encontrar a su "compañero", el perro Wilson, en algún lugar de la selva del Guaviare.(Foto: Captura de Pantalla)

Fue la última vez que lo vieron los adultos. Ahora cotejan con los dichos de los niños si eso fue antes o después de la presencia de Wilson en el "campamento" armado por los conocimientos de Lesly, la hermana mayor de solo 13 años.

El comandante Pedro Sánchez Suárez le dijo a los periodistas que la búsqueda se realiza con 100 efectivos. Pero que también tienen presente que a medida que pasa el tiempo, la tarea es más difícil. Puede haber caído presa de algún animal, haberse lastimado o, nada de eso, pero que de todas maneras complican el rescate.

Wilson estaba en perfectas condiciones y alimento no le falta en la selva. Por lo que puede haberse desplazado a varios kilómetros del lugar en donde hallaron a los niños. Pero como dijo el jefe del operativo: "Nunca dejamos a un comando atrás".